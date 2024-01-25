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墾丁森林遊樂區水泥步道傷生態 古榕步道區率先改善

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家森林遊樂區古榕步道區整修完成，鋪面改以泥沙結合碎石，步道邊緣以咾咕石排列，不僅友善環境，景觀融入周邊高位珊瑚礁環境。圖／林業保育署屏東分署提供
墾丁國家森林遊樂區古榕步道區整修完成，鋪面改以泥沙結合碎石，步道邊緣以咾咕石排列，不僅友善環境，景觀融入周邊高位珊瑚礁環境。圖／林業保育署屏東分署提供

墾丁國家森林遊樂區是國內知名的「森林浴」場域，有鑑於早年方便遊園興建的水泥步道與自然環境不相容，林業保育署屏東分署前年啟動古榕步道區整修著手「去水泥化」，鋪面改以泥沙結合碎石，步道邊緣以咾咕石排列，不僅友善環境，景觀融入周邊高位珊瑚礁環境，徜徉其中，讓人宛若穿梭到斯卡羅歷史電影般的森林劇場。

開園56年的墾丁國家森林遊樂區，區內熱帶森林茂密，日治時代曾是熱帶植物園，它是高位珊瑚礁及石灰岩地形，也是台灣少見的地形景觀，園區內擁有超過千種熱帶植物，為台灣地區唯一的熱帶植物園，奇特地形景觀包括珊瑚礁岩形成的峽谷、鐘乳石、洞穴及石筍，是老牌人氣景區，園方前年啟動包括觀海樓、古榕步道區在內的服務設施整修工程。

林業保育署屏東分署說，古榕道是一處與自然共榮、古樸幽靜的場域，整修計畫依生態檢核專家建議，以生態保育及遊憩需求的平衡設計理念「去水泥化」，打除毀損鋪面，原與周邊高位珊瑚礁不相容的水泥板等設施，材質也加以改善，使用單純的手作工法及咾咕石、泥沙及碎石自然素材來改善步道鋪面。

林業保育署屏東分署說，新工法可降低擾動環境，並以砌石截水溝分段排水減少逕流沖刷的排水系統，解決低窪路段積水泥濘難以通行的情形，保留既有大樹，提供最適生長環境，使步道整體與周邊高位珊瑚礁環境融合，創造人樹共贏的環境；徜徉古榕道可見一樹成林的白榕樹根，宛如置身於歷史電影般的森林劇場。

墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上1棵森林法公告貴重木樹種的毛柿（台灣黑檀），環團去年底發現被砍斷，質疑樹根是被水泥封住無法呼吸；林業及自然保育署屏東分署說，專家研判是遭褐根病菌入侵枯死，為了安全起見移除，該段水泥步道也規畫全面「去水泥化」。

墾丁國家森林遊樂區古榕步道區整修完成，鋪面改以泥沙結合碎石，步道邊緣以咾咕石排列，不僅友善環境，景觀融入周邊高位珊瑚礁環境。圖／林業保育署屏東分署提供
墾丁國家森林遊樂區古榕步道區整修完成，鋪面改以泥沙結合碎石，步道邊緣以咾咕石排列，不僅友善環境，景觀融入周邊高位珊瑚礁環境。圖／林業保育署屏東分署提供
墾丁國家森林遊樂區古榕步道區整修完成，鋪面改以泥沙結合碎石，步道邊緣以咾咕石排列，不僅友善環境，景觀融入周邊高位珊瑚礁環境。圖／林業保育署屏東分署提供
墾丁國家森林遊樂區古榕步道區整修完成，鋪面改以泥沙結合碎石，步道邊緣以咾咕石排列，不僅友善環境，景觀融入周邊高位珊瑚礁環境。圖／林業保育署屏東分署提供

墾丁 珊瑚 生態保育

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