注意！高雄月底停水29小時「影響38萬用戶」台水設置19處加水站
台灣自來水公司第七區管理處為配合台電上寮復興線停電，自1月29日上午9時起在高雄14區停水29小時，影響38萬用戶家庭用水。為減低民怨，特地在停水區域設置19處臨時加水站，讓有需求的民眾可自行前往取用，並會依照需求量機動增加加水站儲水桶。
為配合台電公司上寮復興線停電作業，辦理竹寮800mm旁通管連結工程，台灣自來水公司第七區管理處將停抽高屏溪3200mm原水管線，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，屆時停水29小時，影響高雄市38萬戶家庭用水。
經民眾反映，台水公司決定在停水區域設置19處臨時加水站，以滿足民生需求。台水公司第七區管理處表示，這19處加水站都裝有水塔儲水，並不定時以水車載水供應，也會機動增置水塔滿足居民用水。
臨時加水站設置地點：
1.左營區：
(1)高雄市左營區左營大路401巷口旁。
(2)高雄市左營區左營大路6巷81號(埤西里活動中心)。
(3)高雄市左營區先鋒路293號(崇實自助里聯合活動中心)。
2.鼓山區：
高雄市鼓山區建榮路157巷24號(內青雲宮)。
3.前鎮區：
高雄市前鎮區南衙路1號(明正社區活動中心)。
4.旗津區：
高雄市旗津區吉祥街68號(高雄市明心社修善堂後方)。
5.鳳山區：
(1)高雄市鳳山區國富路31號(活動中心)。
(2)高雄市鳳山區華興街83號前。
(3)高雄市鳳山區福德街145號(五福國小前)。
(4)高雄市鳳山區光復路11號(服務所門口)。
6.小港區：
高雄市小港區長興街與大鵬路交叉。
7.仁武區：
(1)仁武區八德西路守望相助巡守隊(HOKI大樓前)。
(2)仁武區仁祥街199號前。
8.大社區：
大社區自強街5號前
9.楠梓區：
(1)楠梓區翠屏里德惠路55號前。
(2)楠梓區壽民路與外環西路交叉口。
(3)楠梓區廣昌里廣昌街175巷37號前。
10.梓官區：
(1)梓官區梓官路258號。
(2)梓官區廣澤路3號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言