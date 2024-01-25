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注意！高雄月底停水29小時「影響38萬用戶」台水設置19處加水站

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
台水公司第七區管理處將在停水區域設置加水站，滿足居民用水需求。記者蔡世偉／攝影
台水公司第七區管理處將在停水區域設置加水站，滿足居民用水需求。記者蔡世偉／攝影

台灣自來水公司第七區管理處為配合台電上寮復興線停電，自1月29日上午9時起在高雄14區停水29小時，影響38萬用戶家庭用水。為減低民怨，特地在停水區域設置19處臨時加水站，讓有需求的民眾可自行前往取用，並會依照需求量機動增加加水站儲水桶。

為配合台電公司上寮復興線停電作業，辦理竹寮800mm旁通管連結工程，台灣自來水公司第七區管理處將停抽高屏溪3200mm原水管線，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，屆時停水29小時，影響高雄市38萬戶家庭用水。

經民眾反映，台水公司決定在停水區域設置19處臨時加水站，以滿足民生需求。台水公司第七區管理處表示，這19處加水站都裝有水塔儲水，並不定時以水車載水供應，也會機動增置水塔滿足居民用水。

臨時加水站設置地點：

1.左營區：

(1)高雄市左營區左營大路401巷口旁。

(2)高雄市左營區左營大路6巷81號(埤西里活動中心)。

(3)高雄市左營區先鋒路293號(崇實自助里聯合活動中心)。

2.鼓山區：

高雄市鼓山區建榮路157巷24號(內青雲宮)。

3.前鎮區：

高雄市前鎮區南衙路1號(明正社區活動中心)。

4.旗津區：

高雄市旗津區吉祥街68號(高雄市明心社修善堂後方)。

5.鳳山區：

(1)高雄市鳳山區國富路31號(活動中心)。

(2)高雄市鳳山區華興街83號前。

(3)高雄市鳳山區福德街145號(五福國小前)。

(4)高雄市鳳山區光復路11號(服務所門口)。

6.小港區：

高雄市小港區長興街與大鵬路交叉。

7.仁武區：

(1)仁武區八德西路守望相助巡守隊(HOKI大樓前)。

(2)仁武區仁祥街199號前。

8.大社區：

大社區自強街5號前

9.楠梓區：

(1)楠梓區翠屏里德惠路55號前。

(2)楠梓區壽民路與外環西路交叉口。

(3)楠梓區廣昌里廣昌街175巷37號前。

10.梓官區：

(1)梓官區梓官路258號。

(2)梓官區廣澤路3號。

高雄市 停水

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