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影／到佛光山「沉浸式走春」 賞燈叩鐘祈福看無人機

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「佛光山2024年春節平安燈法會」農曆正月初一至廿九展開。記者徐如宜／攝影
「佛光山2024年春節平安燈法會」農曆正月初一至廿九展開。記者徐如宜／攝影

佛光山2024年春節平安燈法會」2月10日至3月9日，也就是農曆正月初一至廿九展開，以佛光山開山祖師星雲大師題寫的新春賀辭「雲水自在‧祥和歡喜」為主軸，邀大家來賞燈、叩鐘、祈福。今年無人機展演規模擴大至500架，還有遙控飛龍的花燈象征龍鳳呈祥。

佛光山慧傳法師、如常法師與依來法師，今天在記者會推介平安燈法會。今年四大主題，包括「雲水自在樂融融」、「祥和歡喜遍五洲」、「藝文科技入法海」與「時蔬百味品食尚」，融和了傳統的迎春習俗與現代的科技動感。有花燈、殿堂祈福、叩平安鐘、花車遊行、展演節目、美味蔬食等，並規畫熱門景點、美食、燈會、藝文、景點打卡等。多種「沉浸式走春」的攻略及路線，適合家庭親子、情侶、文青、潮流網紅、美食達人來山遊賞。

今年的「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，一條長達20公尺、以遙控飛機動力的「祥龍」，與鳳凰展翅呈吉祥相映成趣，在佛光山上締結龍飛鳳舞的吉祥意境。演出時間是初一至初五的下午5點半、晚上6點半、7點半與9點；初六到初十六的下午5點半與晚上9點。

「佛光好事集」初一到初十六的上午10點到晚上10點在佛光大道，有12家手作文創攤、13家異國料理餐車、45家美食攤位，還有街頭藝人表演。

大年初一到初五晚上8點半，「吉星高照-無人機高空燈光獻禮」將點亮大雄寶殿上方夜空，長達10分鐘。慧傳法師說，今年的無人機展演規模從去年的400架增加到500架，以佛光山開山故事」為主題，呈現出佛光山各大建築，緬懷星雲大師創建佛光山的慈心。

燈藝裝置「弘法者之歌」2月10日到3月9日在如來殿廣場，將發電原理融入「低排碳」的環保思惟，把星雲大師早年每當弘法布教圓滿結束踏上歸程時，心中盛載滿懷的溫馨，充滿法喜的歌聲，弘法者交換彼此的心得，以續佛慧命為己志。讓來山民眾在賞燈之餘，還能實踐環保與心保。

今年的「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，有條長達20公尺、以遙控飛機動力的「祥龍」。記者徐如宜／攝影
今年的「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，有條長達20公尺、以遙控飛機動力的「祥龍」。記者徐如宜／攝影
「佛光山2024年春節平安燈法會」農曆正月初一至廿九展開，慧傳法師介紹系列活動。記者徐如宜／攝影
「佛光山2024年春節平安燈法會」農曆正月初一至廿九展開，慧傳法師介紹系列活動。記者徐如宜／攝影
「佛光山2024年春節平安燈法會」2月10日至3月9日展開，邀大家來沉浸式走春。記者徐如宜／攝影
「佛光山2024年春節平安燈法會」2月10日至3月9日展開，邀大家來沉浸式走春。記者徐如宜／攝影
今年的「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，有條長達20公尺、以遙控飛機動力的「祥龍」。記者徐如宜／攝影
今年的「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，有條長達20公尺、以遙控飛機動力的「祥龍」。記者徐如宜／攝影
「佛光山2024年春節平安燈法會」2月10日至3月9日展開，慧傳法師（中）、如常法師（右）與依來法師（左）介紹系列活動。記者徐如宜／攝影
「佛光山2024年春節平安燈法會」2月10日至3月9日展開，慧傳法師（中）、如常法師（右）與依來法師（左）介紹系列活動。記者徐如宜／攝影

佛光山 法師 美食

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