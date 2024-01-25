高市府稽查年貨食品 監控價格防哄抬
農曆春節將至，高雄市衛生局今天到三鳳中街年貨大街稽查，查核85家業者及抽樣豆製品均符合規定。衛生局並表示，年節期間市府將不定期稽查，嚴密監控價格合理性。
高雄市衛生局今天會同市府消保官、農業局、經發局、衛福部食藥署及經濟部標檢局，前往高雄的年貨大街三鳳中街執行年節食品聯合稽查。
衛生局稽查後表示，現場查核85家業者貯存環境、販售場所衛生及食品標示、肉品原產地標示皆符合規定。同時也抽樣豆製品，以衛生局研製的快篩試劑檢查，初步篩檢是否含皂黃及過氧化氫等不法食品添加物，快篩結果也符合規定。
衛生局表示，年節期間，消保官與市府物價小組將不定期啟動稽查，持續關注春節應景商品的物價波動，嚴密監控產品價格的合理性，如有異常漲價將溯源追查批發供應情形，保障消費者權益。
衛生局提醒民眾採購年節食品時，不要購買標示不清楚、過於鮮豔、有異味、來源不明及有破損的年節食品。同時呼籲民眾調理食品時要洗手、生熟食分開、徹底加熱、注意保存溫度等。
衛生局表示，若民眾認為業者販售年節食品有不合理漲價情形，可撥打1999市民服務專線或1950消費者服務專線反映。衛生局也提供免費皂黃及過氧化氫快篩試劑，如有需求及食品衛生問題，可洽（07）7134000轉食品衛生科。
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