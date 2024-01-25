四重溪泡湯 電影「湯道」免費看

強烈冷氣團來襲，全台最南的屏東四重溪溫泉區人氣也加溫，縣府在溫泉公園營造夢幻燈飾夜景，和與水豚互動的「卡比園區」，首次開辦免費電影院本月27、28日及2月24、25日登場，每天下午2場次。

屏東縣府引用日式風格重建四重溪溫泉公園，冬季推出長達近4個月觀光溫泉季，打造休閒溫泉村氛圍，搭配不同主題的夜間燈飾和系列活動，委外經營業者去年並引進可與水豚互動的「卡比園區」。

系列活動在假日小農市集、期間限定郵輪巴士及溫泉路跑外，今年首次開辦免費電影院，將在屏東教育創新基地教室播映。

縣府交旅處說，首場播映日本人氣喜劇電影「湯道」，將日本泡湯文化延伸至家庭及人生，細膩刻畫澡堂人生百態，不僅在日本大受歡迎，更在國際上引起轟動，影片呈現豐富人性面貌、打動人心。