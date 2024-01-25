墾丁新玩法 「讀景」首站龍坑

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
墾管處推出「讀景」活動，今年首站選在鬼斧神工地貌的龍坑生態保護區。圖／墾管處提供
墾管處推出「讀景」活動，今年首站選在鬼斧神工地貌的龍坑生態保護區。圖／墾管處提供

墾丁國家公園地質景觀多樣豐富，墾管處嘗試藉由觀察、閱讀、書寫、攝錄記錄的「讀景」方式，讓遊客融入自然地景，首站選在鬼斧神工地貌的龍坑生態保護區，讓遊客透過「讀景」和冬季強風掀起浪濤，深刻領略龍坑崩崖及群礁壯闊景致，提升心靈能量。

台灣地質公園學會為激發民眾認識台灣地質公園及地景保育，近年推動「讀景」，藉由閱讀、書寫和拍攝、描繪地景，記錄台灣獨特地景風貌，地景包括地質、地形、氣候、水文、生態等自然環境，和作用其中的經濟、社會、文化、聚落等人文活動與現象。

墾管處解說教育科說，過去帶遊客走入自然、聆聽導覽解說後，無法深入自然景觀，「讀景」透過親眼觀察及紀錄，將科學知識內化、分享，提升對生態環境敏感度。

今年首站選在龍坑生態保護區，區內有茂密海岸森林、低矮及匍匐的海濱植物和壯闊的海岸珊瑚礁景致，加上冬季落山風產生的浪濤，是讀景活動首選地。

冬季到龍坑是最精彩時刻，東北季風颳起大浪，讓人感受驚濤駭浪，濱海植物為抵禦裸岩、海鹽、強風、乾旱及溫差變化，具備高度適應本領，包括水芫花、土丁桂、葉面長滿白色絹毛的海漂植物白水木等。活動有1月27日和2月24日下午2梯次，可上官網報名。

保護區 台灣地質 墾管處

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