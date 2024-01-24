屏東人口若未逾80萬大關 下屆縣議員恐減少12席
屏東縣人口持續減少，縣府統計至去年底總人口數為79萬4997人，相較前年同期減少3706人。依法屏東縣民國115年九合一選舉基準日前若未逾80萬人大關，議員席次恐將大減12席。
屏東縣民政處今天指出，屏東縣人口統計，在民國58年達81.7萬人，之後持續成長，86年甚至達到91萬多人高峰，不過隨後連續20年人口下滑，前年8月已跌破80萬人大關，去年底人口數更是降至79萬4997人，相較前年同期79萬8703人，再減少3706人。
依地方立法機關組織準則規定，人口超過40萬人至80萬人的縣市，議員最多不得超過43人；人口超過80萬人至160萬人的縣市，議員最多不得超過57人。
屏東縣在前年選舉基準日前人口數逾80萬大關，縣議員席次守住55席。不過，人口數若未逾80萬人，依法屏東縣115年議員選舉席次不得超過43人，恐從55席變成43席。
對此，屏東縣政府表示，已推出多項政策，包括發放育兒津貼每胎補助新台幣2萬元、孕婦產檢交通補助、公共托育機構及托育資源中心等，希望能讓人口止跌回升。
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