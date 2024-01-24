快訊

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

名律師涉ACE詐騙案！幫洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

墾管處戶外活動方式創新意 龍坑「讀景」融入鬼斧神工地貌

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處藉由觀察、閱讀、書寫、攝錄紀錄的「讀景」方式，讓遊客與自然景觀合而為一，今年首站選在鬼斧神工地貎的龍坑生態保護區。圖／墾管處提供
墾管處藉由觀察、閱讀、書寫、攝錄紀錄的「讀景」方式，讓遊客與自然景觀合而為一，今年首站選在鬼斧神工地貎的龍坑生態保護區。圖／墾管處提供

墾丁國家公園地質景觀多樣且豐富，有別於由解說員導覽介紹的單向戶外活動，墾管處嘗試藉由觀察、閱讀、書寫、攝錄紀錄的「讀景」方式，讓遊客融入自然地景，今年首站選在鬼斧神工地貎的龍坑生態保護區，讓民眾透過「讀景」和冬季強風掀起的浪濤，深刻領略龍坑的崩崖及群礁壯闊景致，提升心靈能量。

台灣地質公園學會為激發民眾認識台灣地質公園及地景保育，近年推動「讀景」，藉由閱讀、書寫和拍攝、描繪地景，紀錄台灣獨特的地景風貌，地景包括地質、地形、氣候、水文、生態等自然環境，和作用於其中的經濟、社會、文化、聚落等人文活動與現象。

墾管處解說教育科說，過去帶民眾走入自然、聆聽導覽解說後，無法深入自然景觀，「讀景」透過親眼觀察及紀錄，將科學知識內化、分享，提升對生態環境的敏感度，讓民眾與自然影觀合一，今年首站選在龍坑生態保護區，區內有茂密海岸森林、低矮及匍匐的海濱植物和壯闊的海岸珊瑚礁景致，加上冬季落山風產生的浪濤，是讀景活動首選地。

龍坑生態保護區位處南岬，緊鄰鵝鑾鼻公園及台灣最南點，全區為珊瑚礁地形，以綿延裙礁、聳立珊瑚礁石灰岩台地及崩崖景致著稱，地形地貌在風、浪等多重外營力作用下形成；冬季到龍坑是最精彩的時刻，東北季風颳起的大浪，讓人感受驚濤駭浪，濱海植物為抵禦裸岩、海鹽、強風、乾旱及溫差變化，具備高度適應本領，包括水芫花、土丁桂、葉面長滿白色絹毛的海漂植物白水木等。

活動現場提供紙張、蠟筆及文件夾板，在觀察後，下筆繪製眼前的地形地貌，結束後，享用社區使用在地食材料理的風味下午茶，能根據手繪圖片，應用沿途聽到的導覽解說內容分析地景者，將獲小禮物。活動有1月27日和2月24日下午2梯次，可上官網報名。

保護區 珊瑚 台灣地質 墾管處 國家公園 墾丁

延伸閱讀

蘇治芬完成6天百里徒步謝票 寒風刺骨翁章梁來送暖

南市北門沿海魚塭「雪花飄」 養殖業者憂心：恐有延遲性寒害

曬棉被擔心被強風颳走！他焦慮巡視發現「2顆大石頭霸氣鎮壓」秒放心：穩了

烏克蘭遇嚴寒低溫強風 全國1000多村鎮被迫停電

相關新聞

屏東人口若未逾80萬大關 下屆縣議員恐減少12席

屏東縣人口持續減少，縣府統計至去年底總人口數為79萬4997人，相較前年同期減少3706人。依法屏東縣民國115年九合一...

墾管處戶外活動方式創新意 龍坑「讀景」融入鬼斧神工地貌

墾丁國家公園地質景觀多樣且豐富，有別於由解說員導覽介紹的單向戶外活動，墾管處嘗試藉由觀察、閱讀、書寫、攝錄紀錄的「讀景」...

寒流發威日夜溫差大 屏基急診1天半收治9名急重症...醫提醒須注意3徵兆

寒流來襲，連續兩天低溫，屏東基督教醫院急診室統計23日至24日中午，收治9名急重症，包括4人心肌梗塞、1人腦中風、4名非...

除夕到初三 屏東縣府：屏東路邊停車場2332格免費停車

春節將至，屏東縣政府今表示，春節期間不打烊，春節連續假期屏東有精彩活動，屏東燈節、熱帶農業博覽會等，提供民眾出遊走春。另...

擺脫行人地獄 高市警首設專抓不禮讓行人執法設備

高雄市警察局在6處路口設置科技執法設備，其中5處執法設備以取締車輛闖紅燈和不依標誌、標線、號誌指示行駛，另一路口則是專抓...

高雄第四艘電力渡輪「雄棧1號」啟用 陳其邁：造潛艇公司打造的渡輪

高雄市輪船公司今天舉辦最新綠能渡輪「雄棧1號」啟用典禮，船身有黃色小鴨圖案，讓觀禮貴賓直呼「可愛」。交通局長張淑娟、輪船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。