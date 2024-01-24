墾管處戶外活動方式創新意 龍坑「讀景」融入鬼斧神工地貌

墾丁國家公園地質景觀多樣且豐富，有別於由解說員導覽介紹的單向戶外活動，墾管處嘗試藉由觀察、閱讀、書寫、攝錄紀錄的「讀景」方式，讓遊客融入自然地景，今年首站選在鬼斧神工地貎的龍坑生態保護區，讓民眾透過「讀景」和冬季強風掀起的浪濤，深刻領略龍坑的崩崖及群礁壯闊景致，提升心靈能量。

台灣地質公園學會為激發民眾認識台灣地質公園及地景保育，近年推動「讀景」，藉由閱讀、書寫和拍攝、描繪地景，紀錄台灣獨特的地景風貌，地景包括地質、地形、氣候、水文、生態等自然環境，和作用於其中的經濟、社會、文化、聚落等人文活動與現象。

墾管處解說教育科說，過去帶民眾走入自然、聆聽導覽解說後，無法深入自然景觀，「讀景」透過親眼觀察及紀錄，將科學知識內化、分享，提升對生態環境的敏感度，讓民眾與自然影觀合一，今年首站選在龍坑生態保護區，區內有茂密海岸森林、低矮及匍匐的海濱植物和壯闊的海岸珊瑚礁景致，加上冬季落山風產生的浪濤，是讀景活動首選地。

龍坑生態保護區位處南岬，緊鄰鵝鑾鼻公園及台灣最南點，全區為珊瑚礁地形，以綿延裙礁、聳立珊瑚礁石灰岩台地及崩崖景致著稱，地形地貌在風、浪等多重外營力作用下形成；冬季到龍坑是最精彩的時刻，東北季風颳起的大浪，讓人感受驚濤駭浪，濱海植物為抵禦裸岩、海鹽、強風、乾旱及溫差變化，具備高度適應本領，包括水芫花、土丁桂、葉面長滿白色絹毛的海漂植物白水木等。

活動現場提供紙張、蠟筆及文件夾板，在觀察後，下筆繪製眼前的地形地貌，結束後，享用社區使用在地食材料理的風味下午茶，能根據手繪圖片，應用沿途聽到的導覽解說內容分析地景者，將獲小禮物。活動有1月27日和2月24日下午2梯次，可上官網報名。