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四重溪泡湯還可免費看電影 首播日本話題喜劇片「湯道」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東四重溪溫泉季溫泉公園的絢麗燈飾將持續至2月29日，泡腳池吸人氣，假日免費電影院本周登場。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季溫泉公園的絢麗燈飾將持續至2月29日，泡腳池吸人氣，假日免費電影院本周登場。記者潘欣中／攝影

強烈冷氣團來襲，全台最南的屏東四重溪溫泉區的人氣也加溫，縣府在溫泉公園營造夢幻燈飾夜景和與水豚互動的「卡比園區」外，系列活動首次開辦的免費電影院將於27、28日及2月24、25日登場，每天下午2場次，播映將日本泡湯文化延伸至家庭及人生，細膩刻劃澡堂人生百態的日本人氣喜劇電影「湯道」，同日有溫泉小農市集。

縣府引用日式風格重建四重溪溫泉公園，冬季推出長達近4個月的觀光溫泉季，打造休閒溫泉村氛圍，每年搭配不同主題的夜間燈飾和系列活動，委外經營業者去年引進可與水豚互動的「卡比園區」，系列活動在假日小農市集、期間限定郵輪巴士及溫泉路跑外，今年首次開辦免費電影院，將在屏東教育創新基地教室播映，因座位有限，建議儘速預約。

縣府交旅處說，「湯道」由《HERO》、《假面飯店》日本億萬票房名導鈴木雅之執導。不僅在日本大受歡迎，更在國際上引起轟動，除了在夏威夷影展世界首映外，更獲得義大利烏迪內遠東影展青睞，入選競賽單元；這部電影的背景設定在一間舊式澡堂，但其故事卻超越泡湯文化，延伸至家庭及人生，細膩刻劃人們間的情感交織，更深入探討每個角色的家庭及人生，呈現豐富的人性面貌，是部打動人心的作品。

交旅處說，四重溪和同在199縣道上旭海溫泉區，主題燈飾年年創新，今年以在地「群山環繞、溫泉以及溪與泉水」的特色融入燈籠意象，以溫暖的亮色系代表冬日的暖陽，在標準字設計使用圖紋延伸成連續性的視覺背景，傳遞泡溫泉的療癒感受，點燈持續至2月29日；今年持續打造友善的交通旅遊環境，提供身心障礙朋友免費預約復康巴士接駁、50元的銅板價接駁車，還有高人氣的郵輪巴士，滿足遊客友善旅遊心願。

屏東四重溪溫泉季溫泉公園的絢麗燈飾將持續至2月29日，假日免費電影院本周登場。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季溫泉公園的絢麗燈飾將持續至2月29日，假日免費電影院本周登場。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季首次開辦的免費電影院將於27、28日及2月24、25日登場，播映將泡湯文化延伸至家庭及人生，細膩刻劃澡堂人們人生百態的日本人氣喜劇電影「湯道」。記者潘欣中／翻攝
屏東四重溪溫泉季首次開辦的免費電影院將於27、28日及2月24、25日登場，播映將泡湯文化延伸至家庭及人生，細膩刻劃澡堂人們人生百態的日本人氣喜劇電影「湯道」。記者潘欣中／翻攝
屏東四重溪溫泉季溫泉公園的絢麗燈飾將持續至2月29日，假日免費電影院本周登場。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季溫泉公園的絢麗燈飾將持續至2月29日，假日免費電影院本周登場。記者潘欣中／攝影

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