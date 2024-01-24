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防寒流！高雄街友短期旅館安置67人 每日2時段定點發熱食

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
社會局長謝琍琍夜訪街友送熱湯及睡袋，表達關懷之意。記者宋原彰／翻攝
社會局長謝琍琍夜訪街友送熱湯及睡袋，表達關懷之意。記者宋原彰／翻攝

入冬最強寒流來襲，本月21日至25日全台氣溫驟降，高雄氣溫將下探至12度，市府提前啟動低溫關懷機制，針對街友經常露宿地點，加強關懷訪視，社會局加發睡袋、保暖衣物及暖暖包等物品，截至昨日已提供熱食3792人次、協助發放禦寒物資825人次、臨時安置67人次。

高雄三民、鳳山2處街友服務中心每日中午及下午5時定點發放熱食及禦寒物品，街友可登記領取，寒流期間同時開放臨時收容及短期旅館安置，持續勸導街友接受安置服務。另外社會局也結合民間團體，加強夜間及假日訪視，提供街友、身障、獨居長輩等弱勢民眾熱食及物資，擴大宣導低溫保暖措施。

社會局長青關懷服務隊及社區照顧關懷據點志工，在低溫期間加強電話及關懷訪視服務，提醒長輩注意保暖，應注意室內通風及用電安全並留意低溫導致之呼吸道或心血管疾病。如有體衰、特殊境遇或居家環境不適合居住之長輩，需專人協助或緊急安置，可通報社會局長青中心提供協助。

社會局長謝琍琍表示，若獨居長輩有保暖物資需求，可由關懷單位向社會局長青中心提出申請，提供獨居長輩最即時的關心與協助，若市民發現街友有緊急安置或物資需求時，可告知三民、鳳山2處街友服務中心，若對象為獨居長輩，可撥打高雄市老人關懷服務專線或社會局告知長青中心。

社會局長謝琍琍夜訪街友送熱湯及睡袋，表達關懷之意。記者宋原彰／翻攝
社會局長謝琍琍夜訪街友送熱湯及睡袋，表達關懷之意。記者宋原彰／翻攝

街友 長輩 保暖 寒流

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