防寒流！高雄街友短期旅館安置67人 每日2時段定點發熱食
入冬最強寒流來襲，本月21日至25日全台氣溫驟降，高雄氣溫將下探至12度，市府提前啟動低溫關懷機制，針對街友經常露宿地點，加強關懷訪視，社會局加發睡袋、保暖衣物及暖暖包等物品，截至昨日已提供熱食3792人次、協助發放禦寒物資825人次、臨時安置67人次。
高雄三民、鳳山2處街友服務中心每日中午及下午5時定點發放熱食及禦寒物品，街友可登記領取，寒流期間同時開放臨時收容及短期旅館安置，持續勸導街友接受安置服務。另外社會局也結合民間團體，加強夜間及假日訪視，提供街友、身障、獨居長輩等弱勢民眾熱食及物資，擴大宣導低溫保暖措施。
社會局長青關懷服務隊及社區照顧關懷據點志工，在低溫期間加強電話及關懷訪視服務，提醒長輩注意保暖，應注意室內通風及用電安全並留意低溫導致之呼吸道或心血管疾病。如有體衰、特殊境遇或居家環境不適合居住之長輩，需專人協助或緊急安置，可通報社會局長青中心提供協助。
社會局長謝琍琍表示，若獨居長輩有保暖物資需求，可由關懷單位向社會局長青中心提出申請，提供獨居長輩最即時的關心與協助，若市民發現街友有緊急安置或物資需求時，可告知三民、鳳山2處街友服務中心，若對象為獨居長輩，可撥打高雄市老人關懷服務專線或社會局告知長青中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言