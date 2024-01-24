快訊

館長還原超派醋飯影片證明「沒吃橡皮筋」 盲測飆粗口：怎麼可能吞下去

斷捨離3大心法 平常沒用的贈品別拿！譚敦慈「清掃4原則」家中沒灰塵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神農市集又來了！集合高雄與多縣市農產 還有免費試吃

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「神農市集」農曆年前最後一場，於1月27、28日下午3點到晚上9點在凹子底森林公園登場。圖／高雄市農業局提供
「神農市集」農曆年前最後一場，於1月27、28日下午3點到晚上9點在凹子底森林公園登場。圖／高雄市農業局提供

高雄市農業局主辦的「神農市集」，農曆年前最後一場於1月27、28日下午3點到晚上9點在凹子底森林公園登場，匯集高雄在地及外縣市農特產品。除了傳統農特產品展售，並規畫「神農百味料理秀」與「食農教育推廣」，提供免費試吃體驗。民眾可以品嘗新鮮農特產品，欣賞街頭藝人演出，再參加集點換好禮活動。

高雄市農業局表示，在神農市集中，台灣的小農們得以展示所種植的優質農特產品，並提供消費者味蕾盛宴，無論是新鮮水果、蔬菜還是特色農產品，都展現台灣農產業的多元魅力，透過科技應用與創新，推動農業發展，提升農業產業的競爭力。

這次的「神農百味料理秀」，邀請曾任高雄麗尊酒店主廚、現任崑山科技大學餐飲管理及廚藝系副主任馬永曾，挑選高雄在地優質的農產品，並結合高雄優質鮮蝦，演示多道令人垂涎欲滴的菜餚。

「食農教育推廣」活動，透過互動與學習，讓民眾更深入瞭解農特產品的來源和製作過程。農業局邀請高雄田寮區昇泰有機休閒農場講師陳懿甄教授芭蕉捲餅，從新鮮食材的清洗、切片到捲餅皮的手法，將每個步驟一一教學，在現場還能品嘗到芭蕉捲餅的美味。

「神農市集」農曆年前最後一場，於1月27、28日下午3點到晚上9點在凹子底森林公園登場。圖／高雄市農業局提供
「神農市集」農曆年前最後一場，於1月27、28日下午3點到晚上9點在凹子底森林公園登場。圖／高雄市農業局提供

食農教育 高雄市 食材

延伸閱讀

高雄男酒駕心虛騎偏遠路返家 因「它」故障意外遭逮辦

影／網傳高雄茂林深夜飄雪 區長一眼認出是「這裡」：別誤信

高雄「淨零學院」開課 中油石化事業部行動響應

高雄長照機構用25人頭詐領1000多萬補助 衛生局：已查核移送

相關新聞

神農市集又來了！集合高雄與多縣市農產 還有免費試吃

高雄市農業局主辦的「神農市集」，農曆年前最後一場於1月27、28日下午3點到晚上9點在凹子底森林公園登場，匯集高雄在地及...

防寒流！高雄街友短期旅館安置67人 每日2時段定點發熱食

入冬最強寒流來襲，本月21日至25日全台氣溫驟降，高雄氣溫將下探至12度，市府提前啟動低溫關懷機制，針對街友經常露宿地點...

中華民國環境永續協會攜手實業界 寒冬送暖流

不畏入冬最強寒流來襲，中華民國環境永續與綠色循環經濟產業協會近日由理事長陳俊中領軍，前往高雄大樹區竹寮里探視弱勢家庭，送...

特約長照詐領千萬補助 高市衛局：法辦追討款項

高雄青松老人福利協會3年前成為衛生局特約居家照護服務機構，鄭姓負責人利用人頭虛報服務紀錄，詐領補助1000餘萬元，衛生局...

春節敬老5千元 澎湖近2萬人受惠

澎湖縣政府昨起發放春節敬老平安禮金5000元，有1萬9000餘名設籍澎湖縣滿3年、65歲以上長者受惠，縣長陳光復說，澎湖...

高屏搶水協商 勉強維持1:9舊比例

高雄與屏東地方近期再次為搶水爭執不休，經濟部水利署昨召開「高雄屏東春耕用水協商會議」，邀請各方代表協商，解決水資源分配問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。