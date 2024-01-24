神農市集又來了！集合高雄與多縣市農產 還有免費試吃

高雄市農業局主辦的「神農市集」，農曆年前最後一場於1月27、28日下午3點到晚上9點在凹子底森林公園登場，匯集高雄在地及外縣市農特產品。除了傳統農特產品展售，並規畫「神農百味料理秀」與「食農教育推廣」，提供免費試吃體驗。民眾可以品嘗新鮮農特產品，欣賞街頭藝人演出，再參加集點換好禮活動。

高雄市農業局表示，在神農市集中，台灣的小農們得以展示所種植的優質農特產品，並提供消費者味蕾盛宴，無論是新鮮水果、蔬菜還是特色農產品，都展現台灣農產業的多元魅力，透過科技應用與創新，推動農業發展，提升農業產業的競爭力。

這次的「神農百味料理秀」，邀請曾任高雄麗尊酒店主廚、現任崑山科技大學餐飲管理及廚藝系副主任馬永曾，挑選高雄在地優質的農產品，並結合高雄優質鮮蝦，演示多道令人垂涎欲滴的菜餚。

「食農教育推廣」活動，透過互動與學習，讓民眾更深入瞭解農特產品的來源和製作過程。農業局邀請高雄田寮區昇泰有機休閒農場講師陳懿甄教授芭蕉捲餅，從新鮮食材的清洗、切片到捲餅皮的手法，將每個步驟一一教學，在現場還能品嘗到芭蕉捲餅的美味。