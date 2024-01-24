中華民國環境永續協會攜手實業界 寒冬送暖流

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
協會今年除捐贈物資、發放慰問金外，更新增老花眼鏡部，由恩德華眼鏡熱心為需要的長者配戴眼鏡，改善視力問題。記者王昭月／攝影
協會今年除捐贈物資、發放慰問金外，更新增老花眼鏡部，由恩德華眼鏡熱心為需要的長者配戴眼鏡，改善視力問題。記者王昭月／攝影

不畏入冬最強寒流來襲，中華民國環境永續與綠色循環經濟產業協會近日由理事長陳俊中領軍，前往高雄大樹區竹寮里探視弱勢家庭，送上米糧食物等生活物資和用品，也由恩德華眼鏡替長者配眼鏡，改善視力，嚴寒冬季送暖的善舉，讓竹寮里弱勢族群好窩心。

中華民國環境永續與綠色循環經濟產業協會聯同高雄地區實業家和社團代表，到大樹區展開愛心之旅，理事長陳俊中指協會舉辦寒冬送暖活動逾10年，10年前成立太陽能職業工會後，服務陣容擴及企業界。去年底永續協會成立，經社會公益召集人劉鑾珠號召，更擴大集結民間「善」的力量共同送暖。

大樹區竹寮里長鄭榕華感謝協會攜手熱心實業家及社團代表前來關懷弱勢，他說，大家帶來的不僅只是物質上的幫助，更是心靈的慰藉。璞玉廣告董事長廖光明希望這種愛心活動能夠感染更多企業，讓社會充滿愛和正能量。

這次捐贈弱勢的物資豐富，除米糧食物，也新增老花眼鏡配鏡服務，讓需要的長者得以改善視力。今年參與愛心送暖的實業家和社團代表也多達17個，陣容十分龐大，不少人還帶著子弟一起參與，傳承下一代行善常樂的真諦。

中華民國環境永續與綠色循環經濟產業協會等單位今年捐贈的物資相當豐富，讓低收入家庭和邊緣戶能過個好年。記者王昭月／攝影
中華民國環境永續與綠色循環經濟產業協會等單位今年捐贈的物資相當豐富，讓低收入家庭和邊緣戶能過個好年。記者王昭月／攝影
中華民國環境永續與綠色循環經濟產業協會，攜手實業家及社團代表「寒冬送暖」，在年節前贈送物資及紅包給高雄大樹區竹寮里弱勢家庭。記者王昭月／攝影
中華民國環境永續與綠色循環經濟產業協會，攜手實業家及社團代表「寒冬送暖」，在年節前贈送物資及紅包給高雄大樹區竹寮里弱勢家庭。記者王昭月／攝影

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