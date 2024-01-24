中華民國環境永續協會攜手實業界 寒冬送暖流

不畏入冬最強寒流來襲，中華民國環境永續與綠色循環經濟產業協會近日由理事長陳俊中領軍，前往高雄大樹區竹寮里探視弱勢家庭，送上米糧食物等生活物資和用品，也由恩德華眼鏡替長者配眼鏡，改善視力，嚴寒冬季送暖的善舉，讓竹寮里弱勢族群好窩心。

中華民國環境永續與綠色循環經濟產業協會聯同高雄地區實業家和社團代表，到大樹區展開愛心之旅，理事長陳俊中指協會舉辦寒冬送暖活動逾10年，10年前成立太陽能職業工會後，服務陣容擴及企業界。去年底永續協會成立，經社會公益召集人劉鑾珠號召，更擴大集結民間「善」的力量共同送暖。

大樹區竹寮里長鄭榕華感謝協會攜手熱心實業家及社團代表前來關懷弱勢，他說，大家帶來的不僅只是物質上的幫助，更是心靈的慰藉。璞玉廣告董事長廖光明希望這種愛心活動能夠感染更多企業，讓社會充滿愛和正能量。