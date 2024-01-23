縣定古蹟董允耀洋樓「安梁歸岫」 遵循古禮儀式超吸睛

由金門縣文化局與文資局投入新台幣4500萬元的縣定古蹟董允耀洋樓修復工程，自111年4月29日開工至今近600天，今天進行「安梁歸岫」典禮，由三祧師傅執行傳統儀式，祈求修復順利完成，讓這幢代表著大古崗地區舊時風華的古典洋樓，未來可做為金門洋樓修復的典範。

因此案屬於修復工程，中梁未拆卸修復或重新仿作，故不刻意將梁取下進行上梁儀式，而僅作安梁儀式， 整個「安梁歸岫」典禮完全遵循傳統，並分別由大木匠司、土水匠司、打石匠司等「三祧師傅」依序執行掀梁、點梁、押煞、送五穀等儀式，象徵取得天、地、人三位一體空間的和諧。

金門縣文化局長呂坤和表示，要特別感謝董允耀的後人董賽姍及董倫威在109年將此洋樓贈予金門縣政府，今天終於要看到這幢洋樓完成，讓他非常欣慰與感動。他提及，在1860年的五口通商後，許多古崗鄉親下南洋工作，也賺了不少錢回鄉蓋起一棟棟華麗洋樓及閩南建築，讓這小漁村一夜躍升為海上一顆閃亮的明珠，隨著時代更迭，古崗又逐漸淹沒於時代的浪潮，希望透過此一修復工程能重新復甦古崗風華。

議員董森堡表示，感謝文化局投入資源修復董允耀洋樓，文化資產對於地方觀光產業至關重要，希望未來的維管能納入在地和社區的力量，也期待修復完工後，董允耀洋樓成為古蹟活化的示範據點，特別感謝董賽珊女士的慷慨捐贈，為洋樓帶來重生的機會，期盼修復完成後，董允耀洋樓為古崗帶來更多觀光效益，讓更多人欣賞其風采。