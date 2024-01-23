落山風風景特定區新觀光廊帶 縣府邀旅遊代表感受不同魅力

屏東縣第一個縣級風景特定區「落山風風景特定區」成立5年多來，縣府串連豐富的歷史文化和自然景觀，打造為文化觀光旅遊廊帶，今年適逢「牡丹社事件」150周年，縣府推出結合生態環境、原民文化主題遊程外，特別邀旅遊與藝文產業組成旅遊踩線團，聽取旅遊策略與建議，讓更多國人透過走讀在地的輕旅行，感受恆春半島新魅力。

縣府交通旅遊處說，恆春半島是國旅勝地，但遊客集中在墾丁國家公園，考量周邊地區豐富自然資源、多元族群文化及紓解墾丁國家公園遊憩壓力，2018年8月設立「落山風風景特定區」，包括車城鄉、牡丹鄉及滿州鄉部分區域；擁有車城福安宮、四重溪溫泉、石門古戰場、牡丹水庫、東源濕地、旭海溫泉、旭海觀音鼻自然保留區（琅嶠卑南古道）、高士神社、滿州九棚沙漠等多樣景點，形成新興觀光文化旅遊廊帶。

交旅處說，該風景特定區也是台灣重要國際歷史事件「牡丹社事件」的發生地，包括「大日本琉球藩民墓」、「西鄉都督遺蹟紀念碑」、「石門古戰場」、「高士神社」等歷史遺跡；「牡丹社事件」今年逢150周年，縣府結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人導覽解說，推出主題遊程，打造具特色的地方創生觀光旅遊風潮，透過走讀在地感受它的新魅力。

這次踩線活動安排「龜山步道生態解說」、「琅嶠傳奇在牡丹（牡丹社事件主題遊程）」、「幸福草原（旭海草原生態解說）」、「星心海的呼喚（夜觀寄居蟹）」、「鼻頭草原解說」、「八瑤灣療癒體驗」等，讓參與者感受區內的多元文化和景觀風貌。成員包括台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長蔡子建、全台最大旅遊電商平台KKday和旅遊作家。