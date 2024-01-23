出車庫闖高雄輕軌軌道 最高可罰7500元

63歲陳姓女子今天晚間9時許開車闖入大順路段高雄輕軌軌道，未造成列車受損及人員傷亡，高捷公司完成蒐證後，路段恢復通車，依違反大眾捷運法移請高雄市政府交通局裁處。

高雄捷運公司發布訊息表示，今天晚間9時16分許獲報有車輛闖入軌道區，經派員到場查看，為63歲陳姓女子駕駛銀色休旅車駛出大順路車庫，準備右轉大順二路向北行駛，因路況不熟，造成左側車輪逆行進入輕軌軌道區。

陳女駕駛車輛於晚間9時31分移出軌道，她沒有酒駕且無列車受損及人員受傷，經高捷公司初步完成現場蒐證後，排除事故車輛，再經巡檢作業完成無異常，該路段恢復通車，陳女遭依違反大眾捷運法第50條1項3款移請高雄市政府交通局裁處，最高可處新台幣7500元罰鍰。