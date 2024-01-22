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大津取水口河道爭議 高市府澄清：未擅自更改

中央社／ 高雄22日電

有媒體報導，高市府近期規畫在大津取水口更改水流河道，引發農民不滿。高市水利局今天表示，未任意更改濁口溪水路，是原分水口流往高雄端的水路遭阻斷，因此邀相關單位勘查協商。

媒體報導，高市府近期規畫在大津橋附近取水口更改水流河道，引發屏東農民不滿，質疑高雄又要跟屏東「搶水」；並揚言高市府若擅自施工，將抗爭到底。

對此，高雄市水利局今天發布新聞稿強調，高市未任意更改濁口溪的水路，原分水口流往高雄端的水路遭施作土堤惡意阻斷，因此邀集相關單位至現場勘查協商。

高雄市水利局表示，分流措施於民國110年12月23日協商並達成共識做成結論紀錄，當農業部農田水利署屏東管理處需進入濁口溪取水口施作築堤時，需通知各單位會勘協商。

高雄市水利局指出，但今年1月19日邀集各機關現地勘查時，分流處已遭土石築堤阻塞，水無法流向高雄，也未告知高雄市政府；因此當日邀集相關單位協商，以兼顧屏東縣、高雄市間取水的權益，後續還會進一步協商處理。

此外，據經濟部水利署南區水資源分署統計，截至今天上午7時，高屏溪流量每秒17.9立方公尺，河川取水量每日約80萬立方公尺，再加上伏流水、地下水，可穩定滿足高雄地區民生及產業用水每日用水量約150萬立方公尺需求。

經濟部水利署南區水資源分署表示，過往高雄地區主要水源為高屏溪，而高屏溪豐、枯時期流量差異達9倍之多，近年水利署、台水公司及高市府開發伏流水及抗旱水井，已大幅增加高雄地區備援水源。

經濟部水利署南區水資源分署指出，預計明年底將再完成里嶺伏流水工程，可再增加每日10萬立方公尺取水量，後續逐步向上游規劃伏流水潛能場址，發揮川流水及伏流水聯合運用效益，以降低對高屏溪河川取水的依賴度。

高雄市 水利署 屏東縣

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