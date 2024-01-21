影／親源頭拔菜頭家庭日 逾250名親子拔6000株白蘿蔔
為讓現代孩童學習生活技能及學習食農教育，金門多個團體今舉辦「第二屆親源頭拔菜頭公益家庭日」，有250位親子在超過1000平方公尺的農地上「拔蘿蔔」，現場笑聲與驚訝聲不斷，活動最後還選出單顆重達4.97公斤的蘿蔔王；活動除讓民眾體驗外，也讓參與民眾樂捐做公益。
隨科技現代化發展，孩童接觸自然、生活活動的機會越來越少，圓頭農牧攜手晨光基金會、妙妙屋庇護工場從去年開始就舉辦「親源頭拔菜頭公益家庭日」，今年邁入第二屆，延續關懷教育的慈善公益行動栽種超過1000平方公尺，逾6000株白蘿蔔，吸引超過250位親子熱情參與。
圓頭農牧創辦人薛承琛表示，三年前離開自己打造的舊有品牌，並以他的小名創立「圓頭」品牌，並致力於公益與教育；有感這些年孩童許多事情都由家長代為處理，對於洗衣、洗鞋、料理等日常生活技能卻不熟悉，因此他希望從教育開始，回饋社會。
薛承琛說明，舉辦拔蘿蔔活動是希望讓孩童吃到蘿蔔之餘也要了解蘿蔔如何成長，該公司從十月蘿蔔播種時就全程紀錄並分享，他們把作物成長過程公布在社群媒體中，同時還把種植地點大方公開，讓孩童們可以實地參訪，目的就是要讓他們遠離電腦3C產品，親近土壤並學習。
薛承琛強調，用感恩的心來回饋社會，努力為下一代的教育扎根，拔蘿蔔公益活動今年是第二年了，未來也會持續辦理。圓頭農牧提到，在報名之初也要求家長為每位參加的孩子們樂捐100元給予「晨光基金會」做為報名依據，體驗活動也做公益。
圓頭農牧補充，晨光基金會深耕金門20多年，協助地區心智障礙者，更為讓家屬能就近安置而返鄉籌立，在金門籌設第一家教養機構及日間照顧中心。目前也持續幫助離島身心障礙者及失能或失智長者提供在地化需求的照顧服務，為金門的扶助弱勢及推展社會福利工作做貢獻。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言