影／親源頭拔菜頭家庭日 逾250名親子拔6000株白蘿蔔

為讓現代孩童學習生活技能及學習食農教育，金門多個團體今舉辦「第二屆親源頭拔菜頭公益家庭日」，有250位親子在超過1000平方公尺的農地上「拔蘿蔔」，現場笑聲與驚訝聲不斷，活動最後還選出單顆重達4.97公斤的蘿蔔王；活動除讓民眾體驗外，也讓參與民眾樂捐做公益。

隨科技現代化發展，孩童接觸自然、生活活動的機會越來越少，圓頭農牧攜手晨光基金會、妙妙屋庇護工場從去年開始就舉辦「親源頭拔菜頭公益家庭日」，今年邁入第二屆，延續關懷教育的慈善公益行動栽種超過1000平方公尺，逾6000株白蘿蔔，吸引超過250位親子熱情參與。

圓頭農牧創辦人薛承琛表示，三年前離開自己打造的舊有品牌，並以他的小名創立「圓頭」品牌，並致力於公益與教育；有感這些年孩童許多事情都由家長代為處理，對於洗衣、洗鞋、料理等日常生活技能卻不熟悉，因此他希望從教育開始，回饋社會。

薛承琛說明，舉辦拔蘿蔔活動是希望讓孩童吃到蘿蔔之餘也要了解蘿蔔如何成長，該公司從十月蘿蔔播種時就全程紀錄並分享，他們把作物成長過程公布在社群媒體中，同時還把種植地點大方公開，讓孩童們可以實地參訪，目的就是要讓他們遠離電腦3C產品，親近土壤並學習。

薛承琛強調，用感恩的心來回饋社會，努力為下一代的教育扎根，拔蘿蔔公益活動今年是第二年了，未來也會持續辦理。圓頭農牧提到，在報名之初也要求家長為每位參加的孩子們樂捐100元給予「晨光基金會」做為報名依據，體驗活動也做公益。