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高雄大社有三寶蜜棗、芭樂加牛奶 混搭成披薩民眾搶食

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
知名窯烤業者特地將大社三寶「蜜棗、芭樂、牛奶」製作成披薩。記者蔡世偉／攝影
知名窯烤業者特地將大社三寶「蜜棗、芭樂、牛奶」製作成披薩。記者蔡世偉／攝影

高雄大社區公所今天在觀音山大覺寺廣場前舉辦大社三寶推廣活動，除了有多項農產品展售，還有街頭藝人表演炒熱氣氛，今年摸彩頭獎更送出雙人日本沖繩來回機票，都是歷年來之最。

近來進入蜜棗成熟季，高雄大社蜜棗也大出，區公所今天舉辦「大社三寶意象推廣活動」，大社區長王瑞麟表示，活動現場除了有街頭藝人表演炒熱現場氣氛，還有農產品特首會，滿額還送摸彩券，送雙人日本沖繩來回機票，這也是這場活動舉辦多年以來，獎項最好的一次。

區長王瑞麟更透露，這次為了讓民眾能一次就吃到大社三種農特產品，特地找來知名窯烤業者運用大社三寶：棗子、芭樂、牛奶製作成披薩，並分送給民眾，一推出就被搶食一空。王瑞麟表示，雖然寒流即將到來，但今年蜜棗的產量十分穩定，就目前氣候預報顯示，低溫期不會連續超過5天以上，應該不會造成嚴重農損，比較擔心的反而是下雨，這樣容易造成爛果。

今天活動也邀請剛完成立委四連霸的邱議瑩，以及農業局長張清榮及多位議員到場，委員與局長還特地逛了一下市集，與民眾互動，場面十分熱鬧。

大社區公所舉辦大社三寶意象推廣活動，展出多項農特產品。記者蔡世偉／攝影
大社區公所舉辦大社三寶意象推廣活動，展出多項農特產品。記者蔡世偉／攝影
立委邱議瑩（右三）、高雄市農業局長張清榮出席活動製作比薩。記者蔡世偉／攝影
立委邱議瑩（右三）、高雄市農業局長張清榮出席活動製作比薩。記者蔡世偉／攝影
用蜜棗、芭樂當佐料，牛奶製作餅皮而成的披薩，吸引民眾搶食。記者蔡世偉／攝影
用蜜棗、芭樂當佐料，牛奶製作餅皮而成的披薩，吸引民眾搶食。記者蔡世偉／攝影
大社蜜棗進入盛產期，許多民眾搶購。記者蔡世偉／攝影
大社蜜棗進入盛產期，許多民眾搶購。記者蔡世偉／攝影

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