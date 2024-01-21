高美館科技藝術融合展 「擴散耦」眼神就能演布袋戲

高雄市立美術館「擴散耦－科技與藝術的擴散、並行、融合」開展，展期至3月3日；高美館表示，打破藝術與科技邊界，帶來前所未有感官之旅，讓觀者體驗用眼神及手指就能演出數位布袋戲。

高雄市政府文化局發布新聞稿表示，舞者與機械手臂翩翩起舞、飛行器環繞展場創造虛擬沉浸體驗、用眼神與手指就能演出數位布袋戲；此展由國科會人文處和工程處聯合主辦、雲林科技大學策展，於高美館101至103展覽室展出。

高美館代理館長林羿妏表示，將藝術作為文化想像的分享平台，「擴散耦」讓不同領域相互交會，形塑共享的體驗創新展覽；「擴散耦」將科技與藝術結合，展現探索創作的多元共融、思考藝術的平權體驗，也跳脫傳統觀展的體驗想像，起步打造「智慧美術館」的科技藝術展演。

「擴散耦」展出作品從國科會64個跨領域研究脫穎而出，國科會人文及社會科學處長蘇碩斌分享，擴散耦作品自「科技藝術跨域融合與創新計畫」出發，為當代創造新社會互動與科技成果的創新詮釋，跨越藝術與科技專業領域及產官學界線。

策展人、雲林科技大學視覺傳達設計系教授黃雅玲表示，展覽從使用者體驗發展互動媒介，透過觀展者探索藝術作品與科技研究，希望展覽形式成為媒合藝術家與科技研究者的交流平台；「擴散耦」展品多元，作品「艾索羅夫ASOMROF」藉由即時動態捕捉與5G傳輸技術，展現客家人太空遷徙的新媒體科幻故事；「未來布袋戲劇場」讓人變身布袋戲操偶大師，用眼神或手指感應。

102展覽室作品「有重量的光束」透過無人機飛行的光線與舞者互動，展現人機結合的劇場表演；「虛擬歸鄉計畫」以離鄉背井的國外醫師生命史創造「遠端機器人」，讓科技成為傳達情感的藝術創作；而「島嶼演繹」則將馬祖的海天景色、戰地文化渲染成圍巾建構出島嶼風景，結合人機共舞出實境舞台。

另外，高美館此次運用元太電子紙技術，將電子紙看板融合展覽，透過反射式技術因應環境光源輪播影像，避免自發光源影響展覽效果，結合電子紙不換頁不耗電的節電性能，取代大量紙本印刷。