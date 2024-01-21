屏東首座 屋頂型公民電廠創造雙贏

政府拚種電，屢造成地方衝突，為創造能源轉型與地方發展雙贏，荒野保護協會經過一年凝聚社區共識，昨天在屏東縣內埔鄉東片村宣布成立屏東第一個公民綠能科技生產合作社，催生第一座屋頂型的公民電廠。荒野表示，「公民電廠，就是大家一起來當合夥人」，從興建、集資到發電收益由大家共同決定，且部分收益回饋地方及社會公益，讓綠能發電成為社會共好。

合作社名為屏東大武山公民綠能科技生產合作社，也是全台第6個綠能合作社。

東片村前後任長徐俊雄和黃日揚說，荒野去年執行公民電廠輔導與陪伴計畫，參訪嘉義大林明華社區的綠能合件社後，發現不僅可參與國家能源政策、促進農村社區綠能經濟發展，東片村本就是以社會企業組織凝聚社區，贏得「寶石村」美名，共好理念一拍即合，未來透過合作社協助在地農業經營，創造共生、共榮、共好。

荒野協會氣候變遷專案主任劉峻儒說，台灣的能源轉型師法國外，但制定的「綠能規畫階段即納入居民參與」、「綠能利益由居民共享」等原則，卻被政府忽視，電業法和再生能源發展條例2019年增訂國外行之有年的公民電廠，雖有獎勵和補助措施，但也面臨種種困難，包含民眾不了解、募集資金、融資不易、規模太小、合法屋頂來源不易等問題，加上法規和融資的高牆，讓有心推動者在困境中苦戰，難成氣候。

「東片社區凝聚力強是一大關鍵！」劉峻儒說，合作社成員有40人，已開會選出理監事，九成是社居區民，只要是屏東縣民都能認股入社，每股100元，最低門檻只要1萬元，沒有人數限制，社員未來20年可享比定存高的7%電費收益，並提撥公益金回饋地方；合作社接著開始找以屋頂型為主的電案場、廠商，再和台電簽售電約，估計約要半年。

對照當前地面型光電大舉進駐農村造成的爭議，劉峻儒認為，電廠的存在若能幫助地方，大家對待電廠的態度就會不同，公民電廠的精神是創造社會溝通、實現共享；能源轉型也是社會工程，必須降低門檻才能讓更多人參與，加速太陽能普及化，從能源消費者變成生產者，才能讓一般人連結並思考能源跟環境永續、社會成本的關係。