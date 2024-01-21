回響／屏縣鼓勵光電場複合式農業

聯合報陽光行動日前報導光電進駐屏東，種電範圍涵蓋農地、山區到有文資價值的二戰遺跡，造成家園地景地貌變遷，衝擊在地產業、變相迫遷青農，光電場又因疏於環境維護，被周邊果農形容為「惡鄰」。屏東縣府綠能辦公室表示，4鄉鎮嚴重地層下陷專區農地種電目前不到1成，會鼓勵廠商發展複合式農業維持地力，並強化環境維護。

針對荒野保護協會輔導成立屏東第一家屋頂型公民電廠，屏縣府綠能辦公室指出，政府近年推動的公民電廠無法遍地開花，包括民眾缺乏信任感、募集資金、銀行融資不易、規模太小、合法屋頂來源等問題，如今有首座公民電廠，確實可創造多贏，縣府在法令和申辦過程上都會全力協助。

綠辦表示，過去東港、林邊、佳冬、枋寮因超抽地下水，被水利署列嚴重地層下陷區，雖已廢止嚴重地層下陷區名詞，仍有土地持續下陷，縣府尊重私有地主利用土地意願下，有限度推動光電專區，專區農地3800公頃目前僅一成種電。

綠辦指出，不適合耕種的土地做有限度的發展綠能，讓無力在田間工作及因土地鹽化無法耕作的老農有穩定收入，至於案場疏於環境維護引發民怨，已要求廠商加強維護，縣府會不定期查察。另為確保生物多樣性和防止土地劣化，將攜手農友共同防治，將影響降至最低。

至於光電對農漁村造成產業及環境衝擊，環團直指地面型光電免環評，且只有漁電共生案場才要做環境社會檢核，因是行政命令，有業者視若無睹。綠辦說，農地種電雖無環境社會檢核機制規定，為避免衝突，會要求光電廠商做好地方溝通才能施工，原民獅子鄉一處山坡光電案場，即因村民有水土保持疑慮被要求停工。