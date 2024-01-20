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返鄉注意！澎湖縣啟動春節疏運 3交通船直航高雄載客過年

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
澎湖「南海之星2號」等交通船在春節前後，將延航至高雄。圖／本報資料照片
澎湖「南海之星2號」等交通船在春節前後，將延航至高雄。圖／本報資料照片

澎湖縣政府公共車船管理處疏運春節假期旅客，航行望安、七美、馬公的交通船「南海之星」、「南海之星2號」及「光正6號」，將直航到高雄，疏運旅居台灣的澎湖民眾返鄉過年。

澎湖縣公共車船管理處表示，規畫2月3日至15日，由這3艘交通船在春節前後，延航高雄來回10航次，接送民眾由高雄直達七美、望安、馬公返鄉與家人團聚。

澎湖車船處春節連假延航高雄的交通船班次，分別2月3日由光正6號，由望安經七美到高雄、2月4日由高雄經七美到望安；2月5日、13日，由南海之星由馬公經望安、七美到高雄，2月6日、14日沿原航線回馬公；2月7日、14日，由南海之星2號由馬公經望安、七美到高雄，2月8日、15日沿原航線返回馬公。高雄購票，在開航前1天下午1時至4時，以及開航當天上午8時至9時20分購當航次船票。

澎湖車船處表示，因春節期間返鄉民眾大多是返鄉團聚，暫停設籍澎湖居民優先20分鐘購票措施，並暫停電話預約船票，所有乘客皆須於售票時間，現場排隊依序購票。

馬公 澎湖縣 春節

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