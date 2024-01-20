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三鳳中街年貨開賣！陳其邁親送紅包 百名民眾排隊瘋搶

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由著名年貨大街三鳳中街領頭開跑，陳其邁到場並發送紅包。記者宋原彰／攝影
高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由著名年貨大街三鳳中街領頭開跑，陳其邁到場並發送紅包。記者宋原彰／攝影

為迎接疫後商機，高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由年貨大街三鳳中街領頭開跑，市長陳其邁到場並發送紅包，宣告全市另外27個商圈活動陸續起跑；三鳳中街商圈主委武進昌表示，遊客買完年貨後到臉書留言，就有機會抽購物點數，消費滿額還能再抽年貨。

交通部觀光署每年補助100萬經費協助高雄商圈「高雄過好年」行銷宣傳，今年金額提升至500萬，市長陳其邁、立委邱議瑩、黃捷、高雄市議長康裕成等人出席活動起跑儀式；現場外圍一早就排著隊伍近100人，準備拿陳其邁親自發送的紅包，有民眾說排2小時在所不惜，拿紅包討吉利很有紀念價值。

不過三鳳中街的攤商表示，今年人潮仍未有明顯增加趨勢，預計等到農曆15日才有買年貨人潮，目前都是零星逛街遊客；也有攤商說，疫情後人潮確實有增加，但網路商店崛起加上物價上升，營業額較往年應該不會差別太多，「尤其麵粉與糖價格上漲，糖果餅乾平均一斤漲5到10元，買氣較差」。

武進昌表示，即日起至1月25日，民眾只要在三鳳中街臉書專頁留言必採購的年貨，就能參加抽獎獲得LINE POINTS 100點共50名，另外在2月6日前加入三鳳中街Line@官方帳號，上傳採購年貨的照片還能會另外抽出LINE POINTS 100點共50名。

陳其邁表示，中央今年在立委李昆澤爭取下，經費大舉提升，希望此次參與的立委邱議瑩、黃捷能一起幫忙，讓明年辦得更盛大；經發局表示後續各商圈將接棒陸續推出春聯揮毫、燈飾佈置、彩繪燈籠DIY、市集、表演、搓湯圓等活動。

高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由著名年貨大街三鳳中街領頭開跑，陳其邁到場並發送紅包。記者宋原彰／攝影
高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由著名年貨大街三鳳中街領頭開跑，陳其邁到場並發送紅包。記者宋原彰／攝影
攤商說疫情後人潮確實有增加，但網路商店崛起加上物價上升，營業額較往年應該不會差別太多。記者宋原彰／攝影
攤商說疫情後人潮確實有增加，但網路商店崛起加上物價上升，營業額較往年應該不會差別太多。記者宋原彰／攝影
高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由著名年貨大街三鳳中街領頭開跑，陳其邁到場並發送紅包。記者宋原彰／攝影
高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由著名年貨大街三鳳中街領頭開跑，陳其邁到場並發送紅包。記者宋原彰／攝影
高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由著名年貨大街三鳳中街領頭開跑，陳其邁到場並發送紅包。記者宋原彰／攝影
高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由著名年貨大街三鳳中街領頭開跑，陳其邁到場並發送紅包。記者宋原彰／攝影

年貨大街 陳其邁 紅包

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