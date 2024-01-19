立委鍾佳濱連捐3屆選舉補助款 累計近6千屏東學生受惠

2024總統立委大選甫落幕，屏東縣第一選區區域立委鍾佳濱成功3連任，他今宣布，比照前二屆將選舉補助款除上繳中央黨部外，全數捐出辦理屏東縣中小學畢業生獎學金發放，今年將持續舉辦第九屆「教懷博愛，育苗良才」獎學金發放，嘉惠學子。

2016年鍾佳濱第一次當選立法委員，將選舉補助款全數捐出辦理國中小學畢業班獎學金與高中職獎勵品發放，第一屆只限選區學校，第二屆起範圍擴及至全縣所有學校。在原經費用罄後，成立「公益信託教懷博愛教育基金」，導入社會人士捐獻，並委託屏東縣希望工程親師協進會承辦，到去年已連續舉辦8屆，累計受獎學生高達5966人，花費近千萬元。

鍾佳濱獲10萬8723票，可獲300多萬元選舉補助款，鍾佳濱除依中央黨部規定上繳三分之一外，其餘的補助款將全數捐出辦理獎學金發放。鍾佳濱說，「教懷博愛」除獎金、獎狀鼓勵，透過隆重的典禮與頒獎嘉賓的典範激勵受獎學生奮發向上；去年暑假還辦教懷博愛受獎學生回娘家，提供工讀機會給曾經受獎的學生工讀學習，去年底更進一步舉辦「公益信託．教懷博愛」成果展。

鍾佳濱表示，「花若盛開，蝴蝶自來」，除依靠選舉補助款挹注，也感謝各方支持，有錢出錢，有力出力，讓教懷博愛頒獎活動連續舉辦8屆，甚至連續3年疫情衝擊未間斷，今年持續辦第9屆頒獎，拋磚引玉號召熱心人士關心教育。

屏東縣選委會指出，屏東縣區域立委10人參選，四人可拿回保證金20萬元與領到1票30元選舉補助款，其他候選人保證金未達門檻均遭沒收。

屏東縣選委會指出，第一選區民進黨鍾佳濱10萬8723票，可領到326萬1690元。國民黨黃明賢8萬8518票，可領到265萬5540元；第二選區民進黨徐富癸10萬8923票，可領到326萬7690元。無黨籍蘇孟淳有8萬2147票，可領到246萬4410元。