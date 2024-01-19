澎湖消防節送好禮 提高超勤加班費與救護裝備

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖縣陳光復今晚在消防節大會中肯定消防局在工作上的表現，希望成為消防人員的堅強後盾，因此自112年起「消防人員超勤加班費」每人每月增加2000元，113年起將消防衣帽鞋及裝備器材預算。

澎湖縣政府消防局今晚在馬公福朋喜來登飯店舉辦「消防節慶祝大會暨聯誼餐會」，由陳光復主持，議長陳毓仁與義消總隊長陳雙全等民意代表都與會，並分別表揚「鳳凰獎」全國消防楷模白沙分隊隊員宋昀展、全國義消楷模義消第二大隊大隊長李楊淑姬。

陳光復對消防局近年來在救災的表現，表示肯定，縣府希望能做為消防人員的堅強後盾，因此自112年起「消防人員超勤加班費」每人每月增加2000元，113年起將消防衣帽鞋及裝備器材預算，從原編列110萬元，提高至315萬元，以保障救災執勤安全及慰勉同仁的辛勞。

陳毓仁也表示，尤其今年義消成員已突破500人，另外也將成立「無人機」等機能型義消，未來團隊的量能將更為精實。近年來，消防車、救護車已逐步完成汰換，消防、義消及救難大隊的各項裝備器材，也已逐步到位，這是大家突破困難，共同努力的成果。

澎湖消防局「119」全年受（處）理報案5542件，其中包括執行火災搶救125件，執行緊急救護5029件；112年搶救「無生命徵象傷病患急救成功率」達28.4%，與前年同期（19.6%）相比，急救成功率提升8.8%。運用「12導程心電圖機」監測疑似心肌梗塞患者達159件，並成功救回9名病患生命，更是難能可貴。

澎湖縣 加班費 陳光復

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