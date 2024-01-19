萬丹大排遭汙染！環保局空拍機清查源頭 廠方渾然不知廢油流入

屏東縣環保局今上午8點多接獲萬丹大排遭廢油汙染，兵分二路巡查，搭配空拍機，發現汙染源是上游木合板製造工廠，因機械歲修遺留廢潤滑油未妥善收集處理，經廠內水溝流出外面水體致汙染萬丹大排，直至稽查人員進廠，廠方人員對自身發生油汙影響水體一事仍渾然不知。

屏東縣環保局表示，稽查員立即採水送樣並要求啟動油汙緊急應變，圍堵油汙外流，環保局依違反水污染防治法第30條規定告發，可處3萬到300萬元罰鍰。

環保局表示，稽查員趕抵現場，萬丹大排溪水表層有油花，隨即採集送驗。為避免油汙擴大，稽查人員先以空拍機確認油汙範圍，並循線追查汙染源，查獲汙染源是上游的木合板製造工廠。

環保局表示，廠方人員因進行機械歲修，廢潤滑油未妥善收集致沿著排水溝逕排放至廠外，清查外流的廢油約7到8公升，環保局啟動緊急應變措施，布設吸油棉（索）將廢潤滑油攔阻於廠內排水溝，避免廢油持續外洩。

環保局提醒，歲末年終，各行各業歲修保養，清潔或保養的廢（汙）油／水均應妥善收集處理，油汙河川水體水質，往往造成魚群無法呼吸而暴斃、釀河川生態失衡且徒增清理成本；尤其事業如發生廢油外洩情形，依法應立即採取應變措施並於3小時內通報環保局，也呼籲縣民朋友倘發現任何汙染，請立即撥打08-7351928公害陳情專線通報，守護河川水體品質。