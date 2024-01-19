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要有心理準備！高雄大規模停水29小時 38萬戶受影響

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
台灣自來水公司第七管理處將自1月29日上午9時起至1月30日下午14時止，在高雄市14區辦理停水作業。圖／聯合報系資料照
台灣自來水公司第七管理處將自1月29日上午9時起至1月30日下午14時止，在高雄市14區辦理停水作業。圖／聯合報系資料照

為配合台電上寮復興線停電，辦理竹寮800mm旁通管連結工程，停抽高屏溪3200mm原水管線，台灣自來水公司第七管理處將自2024年1月29日上午9時起至2024年1月30日下午14時止，辦理停水作業，合計影響時間29小時，停水地區橫跨高雄市內14區，戶數高達38萬餘戶。

台灣自來水公司第七區管理處為配合台電上寮復興線停電，辦理竹寮800mm旁通管連結工程，停抽高屏溪3200mm原水管線，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，所以將在高雄14區辦理停水作業，停水戶數高達38萬餘戶。

停水時間自2024年1月29日上午9時起至2024年1月30日下午14時止，合計影響時間29小時。停水區域包含橋頭區、梓官區、楠梓區、大社區、仁武區、小港區、旗津區等7區全區，燕巢、大樹、左營、鼓山、鳳山、大寮、前鎮等7區則是部分區域停水，呼籲用戶事先儲水備用。

台水公司提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。

造成民眾不便，台水公司也希望能體諒，有任何疑問也可上台水停水區域查詢網頁或撥打免付費客服電話「1910」查詢。

以下為此次停水影響範圍：

橋頭區、梓官區、楠梓區、大社區、仁武區、小港區、旗津區以上7區全區。部分影響的則有燕巢區的鳳雄、角宿2里，大樹區只有九曲里，左營區有光輝里、莒光里、永清里、合群里、明建里、祥和里、屏山里、進學里、尾北里、尾南里、尾西里、廟北里、廟東里、頂北里、頂西里、聖后里、中南里、中北里、聖西里、聖南里、廍北里、廍南里、路東里、城南里、埤西里、埤北里、埤東里、崇實里、自助里、果貿里、果惠里、果峰里、海勝里共33里。

鼓山區部分有雄峰里、鼓峰里、自強里、前峰里、民族里、內惟里、光榮里、建國里、忠正里、龍井里、平和里、民強里、正德里、厚生里。

鳳山區則有埤頂里、鳳東里、誠德里、東門里、誠信里、誠智里、鎮東里、過埤里、誠義里、生明里、中崙里、中民里、保安里、中榮里、國泰里、國富里、國光里、國隆里、海洋里、新富里、新泰里、海光里、中正里、瑞興里、新興里、三民里、忠孝里、鎮西里、曹公里、鳳崗里、光明里、縣衙里、縣口里、成功里、忠義里、中和里、協和里、興中里、興仁里、和興里、南興里、和德里、新強里、武慶里、武漢里、新樂里、新甲里、新武里、老爺里、正義里、善美里、一甲里、二甲里、南成里、富榮里、富甲里、龍成里、鎮南里、南和里、天興里、大德里、福興里、五福里、福祥里、瑞竹里等65里及北門里鐵路以南。

大寮區有內坑里、拷潭里、過溪里、潮寮里、會結里、新厝里、昭明里、義仁里、三隆里、會社里、大寮里、上寮里、山頂里、中興里、永芳里、光武里、江山里、忠義里、翁園里、溪寮里、義和里、琉球里共22里。

前鎮區有振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里、鎮北里共26里。

停水 停電 高雄市

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