要有心理準備！高雄大規模停水29小時 38萬戶受影響

為配合台電上寮復興線停電，辦理竹寮800mm旁通管連結工程，停抽高屏溪3200mm原水管線，台灣自來水公司第七管理處將自2024年1月29日上午9時起至2024年1月30日下午14時止，辦理停水作業，合計影響時間29小時，停水地區橫跨高雄市內14區，戶數高達38萬餘戶。

台灣自來水公司第七區管理處為配合台電上寮復興線停電，辦理竹寮800mm旁通管連結工程，停抽高屏溪3200mm原水管線，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，所以將在高雄14區辦理停水作業，停水戶數高達38萬餘戶。

停水時間自2024年1月29日上午9時起至2024年1月30日下午14時止，合計影響時間29小時。停水區域包含橋頭區、梓官區、楠梓區、大社區、仁武區、小港區、旗津區等7區全區，燕巢、大樹、左營、鼓山、鳳山、大寮、前鎮等7區則是部分區域停水，呼籲用戶事先儲水備用。

台水公司提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。

造成民眾不便，台水公司也希望能體諒，有任何疑問也可上台水停水區域查詢網頁或撥打免付費客服電話「1910」查詢。