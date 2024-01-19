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屏縣河川遭工廠廢油污染 最高可罰300萬元

中央社／ 屏東19日電

屏東縣環保局今天上午接獲通報萬丹大排疑似遭油污染，立即派員巡查，發現污染源為上游的木合板製造工廠，隨即採水送樣及要求啟動油污緊急應變，同時依法告發，最高可處300萬元罰鍰。

屏東縣環保局今天發布新聞稿表示，上午接獲通報萬丹大排疑似遭油污染，立即派員巡查及搭配空拍機搜證，鎖定可疑污染源後，發現污染源為上游的木合板製造工廠，因機械歲修遺留廢潤滑油未妥善處理，經廠內水溝流出導致污染。

環保局稽查人員趕抵工廠時，廠方人員還對自身發生油污影響水體一事渾然不知。稽查員立即採水送樣並要求啟動油污緊急應變，圍堵油污防止再持續外流。環保局並依違反水污染防治法第30條規定告發，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

環保局表示，歲末年終將至，呼籲各行各業於歲修保養時，清潔或保養的廢（污）油、水均應妥善收集處理，油污染河川水體水質，往往造成魚群無法呼吸而暴斃、釀河川生態失衡且徒增清理成本。

環保局指出，尤其發生廢油外洩情形，依法應立即採取應變措施並於3小時內通報環保局，也呼籲縣民若發現任何污染，立即撥打7351928公害陳情專線通報，共同守護河川水體品質。

屏東縣 空拍機 水質

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