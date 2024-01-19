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明興閣掌中劇特展金光閃閃 結合原民文化與布袋戲

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義國小手偶劇團是全國唯一將傳統布袋戲技藝結合原住民文化創新表演 。記者劉星君／攝影
屏東縣來義國小手偶劇團是全國唯一將傳統布袋戲技藝結合原住民文化創新表演 。記者劉星君／攝影

扎根屏東縣潮州鎮逾一甲子「明興閣掌中劇團」，是南台灣著名家族布袋戲團，即起到9月1日在屏東戲曲故事館辦特展，展現劇團三代傳承掌中風華。明興閣掌中劇團也到國小傳承，在來義國小擔任手偶劇團指導老師，布袋戲結合原民文化，演出排灣族故事。

明興閣掌中劇團在來義國小教導手偶劇團10年，歷經明興閣老團長蘇明順、與團長蘇俊榮訓練，累積三屆學生，來義國小是排灣族原住民學校，學校將原住民文化與傳統布袋戲結合，演出排灣族文化故事，今現場為展覽揭開序幕，演出「Nisa」（排灣族語生命），排灣族傳說故事，用布袋戲偶表演方式呈現，讓人新奇，台下更是一片叫好。

來義國小手偶劇團學生全是六年級學童，共19人，學生們一手包辦前後場，現場演出、配樂，學生們用保麗龍、塑膠桶當鼓，打起來也是有模有樣；學校近期以「唐山公與內社媽」故事參加全國學生創意戲劇比賽屏東縣初賽獲特優。

參與學生六年級潘洛伶說，手偶劇團學習排灣族故事，與掌中戲故事，要不斷練習，很辛苦，接偶時，指甲有時候受傷翻起來；六年級葉朵兒說，操偶很辛苦，從錯誤中學習，尤其從舞台上跳到布幕上動作，還要配合下半身拋接的位置，更要注意協調性。

「明興閣掌中劇團」從1957年創團以來，家族傳承三代，第一代團長蘇明順（阿明師）在劇藝上師承屏東「全樂閣」一派，劇團以專業純熟操偶技藝、精湛扎實的編劇及詼諧逗趣的口白，在布袋戲界贏得不少名聲和口碑，劇團更長年致力保存與推廣布袋戲文化。

文化處說，「明興閣掌中劇團」是台灣少數保留後場傳統北管樂隊演奏家族戲班，不只前後場由家族成員擔綱，包含戲偶雕刻、偶服偶具、布景燈光等均不假他人之手，全由蘇家人參與，其中老團長蘇明順的三弟蘇明雄除擔任後場樂師外，更是南台灣重要戲偶雕刻師，其刻偶技藝精巧有著「潮州尪仔」的美名。劇團於2015年獲文化部認定為屏東縣無形文化資產保存團隊，被譽為「潮州國寶」。

文化處表示，這次特展以「明興閣」創始人蘇明順為首，透過「搭起一甲子的戲台」、「從前場到後場」、「開枝散葉」呈現60多年來三代傳承所奠定技藝精髓，展現台灣布袋戲文化價值與生命力。

屏東縣來義國小手偶劇團是全國唯一將傳統布袋戲技藝結合原住民文化創新表演 。記者劉星君／攝影
屏東縣來義國小手偶劇團是全國唯一將傳統布袋戲技藝結合原住民文化創新表演 。記者劉星君／攝影
走過一甲子的明興閣掌中劇團、老團長蘇明順（中）、現任團長蘇俊榮（右）及戲偶雕刻師蘇明雄（左）。記者劉星君／攝影
走過一甲子的明興閣掌中劇團、老團長蘇明順（中）、現任團長蘇俊榮（右）及戲偶雕刻師蘇明雄（左）。記者劉星君／攝影
屏東縣來義國小手偶劇團是全國唯一將傳統布袋戲技藝結合原住民文化創新表演 。記者劉星君／攝影
屏東縣來義國小手偶劇團是全國唯一將傳統布袋戲技藝結合原住民文化創新表演 。記者劉星君／攝影

屏東縣 布袋戲 排灣族 原住民

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