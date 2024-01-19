明興閣掌中劇特展金光閃閃 結合原民文化與布袋戲

扎根屏東縣潮州鎮逾一甲子「明興閣掌中劇團」，是南台灣著名家族布袋戲團，即起到9月1日在屏東戲曲故事館辦特展，展現劇團三代傳承掌中風華。明興閣掌中劇團也到國小傳承，在來義國小擔任手偶劇團指導老師，布袋戲結合原民文化，演出排灣族故事。

明興閣掌中劇團在來義國小教導手偶劇團10年，歷經明興閣老團長蘇明順、與團長蘇俊榮訓練，累積三屆學生，來義國小是排灣族原住民學校，學校將原住民文化與傳統布袋戲結合，演出排灣族文化故事，今現場為展覽揭開序幕，演出「Nisa」（排灣族語生命），排灣族傳說故事，用布袋戲偶表演方式呈現，讓人新奇，台下更是一片叫好。

來義國小手偶劇團學生全是六年級學童，共19人，學生們一手包辦前後場，現場演出、配樂，學生們用保麗龍、塑膠桶當鼓，打起來也是有模有樣；學校近期以「唐山公與內社媽」故事參加全國學生創意戲劇比賽屏東縣初賽獲特優。

參與學生六年級潘洛伶說，手偶劇團學習排灣族故事，與掌中戲故事，要不斷練習，很辛苦，接偶時，指甲有時候受傷翻起來；六年級葉朵兒說，操偶很辛苦，從錯誤中學習，尤其從舞台上跳到布幕上動作，還要配合下半身拋接的位置，更要注意協調性。

「明興閣掌中劇團」從1957年創團以來，家族傳承三代，第一代團長蘇明順（阿明師）在劇藝上師承屏東「全樂閣」一派，劇團以專業純熟操偶技藝、精湛扎實的編劇及詼諧逗趣的口白，在布袋戲界贏得不少名聲和口碑，劇團更長年致力保存與推廣布袋戲文化。

文化處說，「明興閣掌中劇團」是台灣少數保留後場傳統北管樂隊演奏家族戲班，不只前後場由家族成員擔綱，包含戲偶雕刻、偶服偶具、布景燈光等均不假他人之手，全由蘇家人參與，其中老團長蘇明順的三弟蘇明雄除擔任後場樂師外，更是南台灣重要戲偶雕刻師，其刻偶技藝精巧有著「潮州尪仔」的美名。劇團於2015年獲文化部認定為屏東縣無形文化資產保存團隊，被譽為「潮州國寶」。

文化處表示，這次特展以「明興閣」創始人蘇明順為首，透過「搭起一甲子的戲台」、「從前場到後場」、「開枝散葉」呈現60多年來三代傳承所奠定技藝精髓，展現台灣布袋戲文化價值與生命力。