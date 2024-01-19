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寒流來襲 南橫向陽至利稻不排除預警性封閉

中央社／ 台東縣19日電

寒流來襲，高山路面可能結冰，公路局今天表示，南橫公路向陽至利稻路段不排除23日晚間8時預警性封閉。

交通部中央氣象署今天上午預報，入夜鋒面接近，明天鋒面通過及東北季風增強，北部開始降溫，21日寒流南下，北部及東北部明顯轉冷，23日、24日全台都非常寒冷。

公路局南區養護工程分局關山工務中午公告，台20線南橫公路向陽至利稻路段因應寒流來襲擬預警性封閉。

關山工務段長林進芳表示，寒流來襲，南橫公路台20 線利稻（171K+500）以上可能有降雪或路面結冰發生情形，為避免交通因路面結冰而導致車輛打滑或其他交通意外發生，不排除23日晚上8時預警封閉台20線南橫公路東段向陽至利稻（149K+110~171K+500）路段，車輛只出不進維護用路人行車安全。

林進芳表示，24日視道路安全無慮後再開放通車，山區道路如有結冰或下雪，必須加掛雪鍊才可開放通行。提醒有意上山遊客，事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

寒流 南橫 向陽

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