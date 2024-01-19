高雄岡山新設「峇里島風格」長照機構 可收置169位長者

高雄岡山地區在地經營近50年的劉嘉修醫院10年前轉型投入做長照護理服務，8年前在當地已陸續設立3間長照機構，今日第4間「嘉仁住宿長照機構」開幕，主打南台灣第1間「峇里島風格」長照機構，佔地2千坪可收置169位住民，設有醫院等級雙備援中央氣體維生設備，為高雄注入長照量能。

劉嘉修醫療照護體系民國105年成立「劉嘉修護理之家」，號稱南台灣第一家飯店風格長照機構，並陸續成立3間機構，如今斥資2.6億在岡山捷運周邊87期重畫區旁，打造峇里島風格機構；護理之家董事長劉俊鴻表示，希望長者不只感受像家，戶外庭院設有發呆亭、休閒花園和生態池，更有度假氛圍。

「我沒有小孩，未來很需要長照，能不能留2床給我」立委邱志偉出席開幕典禮打趣說，準總統賴清德推行長照3.0，岡山如今再度設立高品質長照機構，為北高雄注入長照量能；勞動部長許銘春說，因應大量長照人力需求，中央全力推行照服員訓練、媒合人才與放寬外籍看護工資格，讓在地機構無後顧之憂。