快訊

盧秀燕把台中選成「綠營重災區」 立委戰致勝心法揭密

吸金三億！推銷基金詐騙林百里妻 名媛朱立安判10年確定要入獄

這波寒流霸王級？粉專：真的差多了但會冷很久

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南台灣冬日限定青洲灣派對 海邊音樂、美食本周假日等你來

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
大鵬灣青洲灣派對今年邀沙雕大師打造2座迎王主題的Q版沙雕作品，為9月的迎王平安祭暖身外，本周六、日海派演唱會、市集美食和國際風箏展演將熱鬧登場。記者潘欣中／攝影
大鵬灣青洲灣派對今年邀沙雕大師打造2座迎王主題的Q版沙雕作品，為9月的迎王平安祭暖身外，本周六、日海派演唱會、市集美食和國際風箏展演將熱鬧登場。記者潘欣中／攝影

屏東大鵬灣國家風景區管理處自分手的BOT廠商接手青洲灣後，連續3年在冬季開辦的青洲灣派對，今年邀沙雕大師打造2座迎王主題的Q版沙雕作品，為9月的迎王平安祭典暖身外，本周六日最受期待的海派演唱會、市集美食和國際風箏展演將熱鬧登場，邀遊客來感受國境衣南冬季的熱情，看海踏浪、尋美食，跟著音樂一起搖擺。

鵬管處說，青洲灣派對以「踩著柔軟的沙、吹著暖暖的風」，在冬季相對暖和的大鵬灣沙灘邊，享受音樂演唱會、文創市集和美酒美食，營造「冬日沙灘生活品牌」；今年適逢3年一科的東港地區迎王平安祭典大科年，特邀作品遍及世界的沙雕大師陳坤田，以南台灣的黑沙創作「代天巡狩五位王爺」、「迎王的七角頭」2座Q版沙雕作品。

鵬管處說，青洲灣派對8日「點燈」光環境，日夜都好逛，本周六、日進入派對活動高潮，除集結屏東觀光圈業者，聯合MINI市集與福爾摩沙餐車聯盟約40攤聯合展售，並與國際亞洲國際風箏聯合會展演15座以海洋為元素的大型風箏；連兩天的音樂會，邀金曲獎最佳樂團獎滅火器及入圍金曲獎最佳男歌手獎小宇(宋念宇)壓軸。

首屆大鵬灣盃沙灘足球賽1月27至28日接續登場，有全國30隊好手報名，選在冬季舉辦的青洲灣派對強調「海邊慢活」、「質感休憩」，「冬季多五度」，藉由音樂、料理、生活市集及文化旅行活動，帶動地方產業發展與擴大整體觀光熱潮，塑造「冬日必來青洲灣」的品牌印象；活動至1月31日，沙雕作品也在夜間打燈，農曆春節都看得到。

大鵬灣青洲灣派對今年邀沙雕大師打造2座迎王主題的Q版沙雕作品，為9月的迎王平安祭暖身外，本周六、日海派演唱會、市集美食和國際風箏展演將熱鬧登場。圖／鵬管處提供
大鵬灣青洲灣派對今年邀沙雕大師打造2座迎王主題的Q版沙雕作品，為9月的迎王平安祭暖身外，本周六、日海派演唱會、市集美食和國際風箏展演將熱鬧登場。圖／鵬管處提供
大鵬灣青洲灣派對今年邀沙雕大師打造2座迎王主題的Q版沙雕作品，為9月的迎王平安祭暖身外，本周六、日海派演唱會、市集美食和國際風箏展演將熱鬧登場。圖／鵬管處提供
大鵬灣青洲灣派對今年邀沙雕大師打造2座迎王主題的Q版沙雕作品，為9月的迎王平安祭暖身外，本周六、日海派演唱會、市集美食和國際風箏展演將熱鬧登場。圖／鵬管處提供

派對 沙雕 美食 大鵬灣

延伸閱讀

迎戰寒假春節出國人潮 昇恆昌打造桃機美食得來速

仕高利達怕你餓 串連50家餐廳推40款「威風披薩」

各國美食一次滿足！六家台北高級Buffet吃到飽懶人包 味蕾饗宴現在出發

Steam壓倒性好評紳士《管理員的窺視》賣破22萬套 芒果派對宣布開發續作

相關新聞

南台灣冬日限定青洲灣派對 海邊音樂、美食本周假日等你來

屏東大鵬灣國家風景區管理處自分手的BOT廠商接手青洲灣後，連續3年在冬季開辦的青洲灣派對，今年邀沙雕大師打造2座迎王主題...

年後轉職 高雄新媒體人才就業媒合會將釋200職缺

因應年後轉職潮，高雄市青年局邀35家知名企業在農曆春節前後舉辦「新媒體人才就業媒合會」，預計釋出200名職缺，部分設計類...

119消防節 屏東縣表揚績優消防員獲獎唯一女消防員

今天1月19日是消防節，屏東縣消防局昨表揚績優消防人員，獲獎5名警消，唯一一名女性消防員是長治消防分隊陳祈樺，大學念的是...

屏東熱博 泰迪熊彩稻迎賓

屏東熱帶農業博覽會2月3日到3月3日在長治鄉農業物產館舉行，令人期待的彩繪稻田以「經典泰迪熊」為主題，歐風鄉村為藍本，營...

高市議會臨時會 2分鐘就散會

高雄市議會臨時會二、三讀會，前天舉辦委員會抽籤作業時藍綠意見相左，戰火延燒至昨天，上午開議時，國民黨議員提出清點人數導致...

明揚大火教訓 屏縣模擬科技救災

去年明揚大火造成10死112傷，其中4名消防員殉職，屏東縣消防局昨舉行聯合消防演練，模擬工廠火警時化學品受波及導致災害擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。