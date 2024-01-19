南台灣冬日限定青洲灣派對 海邊音樂、美食本周假日等你來

屏東大鵬灣國家風景區管理處自分手的BOT廠商接手青洲灣後，連續3年在冬季開辦的青洲灣派對，今年邀沙雕大師打造2座迎王主題的Q版沙雕作品，為9月的迎王平安祭典暖身外，本周六日最受期待的海派演唱會、市集美食和國際風箏展演將熱鬧登場，邀遊客來感受國境衣南冬季的熱情，看海踏浪、尋美食，跟著音樂一起搖擺。

鵬管處說，青洲灣派對以「踩著柔軟的沙、吹著暖暖的風」，在冬季相對暖和的大鵬灣沙灘邊，享受音樂演唱會、文創市集和美酒美食，營造「冬日沙灘生活品牌」；今年適逢3年一科的東港地區迎王平安祭典大科年，特邀作品遍及世界的沙雕大師陳坤田，以南台灣的黑沙創作「代天巡狩五位王爺」、「迎王的七角頭」2座Q版沙雕作品。

鵬管處說，青洲灣派對8日「點燈」光環境，日夜都好逛，本周六、日進入派對活動高潮，除集結屏東觀光圈業者，聯合MINI市集與福爾摩沙餐車聯盟約40攤聯合展售，並與國際亞洲國際風箏聯合會展演15座以海洋為元素的大型風箏；連兩天的音樂會，邀金曲獎最佳樂團獎滅火器及入圍金曲獎最佳男歌手獎小宇(宋念宇)壓軸。