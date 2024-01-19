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年後轉職 高雄新媒體人才就業媒合會將釋200職缺

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市政府青年局將於3月14日舉辦年度最大場「新媒體人才就業媒合會」，約近30家企業釋出逾200職缺。記者王昭月／翻攝
高雄市政府青年局將於3月14日舉辦年度最大場「新媒體人才就業媒合會」，約近30家企業釋出逾200職缺。記者王昭月／翻攝

因應年後轉職潮，高雄市青年局邀35家知名企業在農曆春節前後舉辦「新媒體人才就業媒合會」，預計釋出200名職缺，部分設計類職缺薪資上看5萬元。

高雄市青年局「新媒體人才就業媒合會」首場活動18日登場，共有吳寶春食品、義享時尚廣場、華園飯店、鮪魚家族飯店、寵物百分百、卡訊電子等企業徵才，吸引近百人參與，媒合率近6成。第二場大型媒合會將於3月14日在高市府鳳山行政中心大禮堂舉行，近30家企業，釋出超過200個新媒體相關職缺。

青年局指出，第2場參與的企業包含夢時代、新光三越、欣亞數位等企業，數位行銷企劃薪資上看3萬8000元；另數位文創產業包手語方陣聯合、台灣知識庫行銷、設計類職缺，薪資最高可達5萬元以上；國巨、台灣福興、燁輝等科技製造業所需的行銷、專案管理、工程師等職缺，4萬元起跳。

青年局長張以理說，網路世代消費勢力崛起，新媒體人才需求不斷上升，青年局去年以「新媒體職缺」為主軸的就業媒合活動已辦3場，媒合近700人次。因應新世代市場需求，也推出「行銷大師養成計畫」系列課程、「新媒體行銷管理師」證照；經營婚禮工作室的王小姐表示，參與行銷大師課程經認證考試後，工作室網路社群流量提升5成。

高雄市青年局表示，K-TV高雄新媒體人才培育中心除提供新媒體行銷課程、認證、就業媒合等系列服務，還免費出借會議室、錄音室、直播攝影棚，可洽 07-7990829。

高雄市政府青年局行銷大師養成計畫培訓學員成立「眷戀小囍室」婚禮工作室，經培訓後，社群流量增約五成。記者王昭月。翻攝
高雄市政府青年局行銷大師養成計畫培訓學員成立「眷戀小囍室」婚禮工作室，經培訓後，社群流量增約五成。記者王昭月。翻攝

新媒體 職缺 文創產業 薪資

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