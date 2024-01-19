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台鋼雄鷹落腳澄清湖 高市加速推捷運黃線

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

台鋼雄鷹宣布成軍並以澄清湖棒球場為主場，總教練洪一中嘆，台北有大巨蛋，台中有洲際棒球場，高雄有澄清湖球場卻一修再修，交通也不便，市長陳其邁指澄清湖棒球場整建案正如期如質進行，會讓球員安心、安全打球，交通則希望捷運黃線盡速完工。運發局表示，澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫已在國土管理署審核中，將帶動球場周邊發展。

台鋼雄鷹以澄清湖棒球場作為主場，總教練洪一中卻擔心「不好經營」，高雄市長陳其邁說，澄清湖棒球場正在整建，場地整治務必會做到讓球員安心、安全打球，觀眾區包括椅子或其他服務設施也會同步做好。

就洪一中提及澄清湖周邊交通不便，陳其邁指美國大聯盟很多球場都以捷運為主要運輸工具。過去縣市未合併時，棒球場規畫在鳥松，交通問題確實較大，但市府都在衛武營、高鐵站等交通節點提供接駁公車，方便球迷看球，未來希望捷運黃線盡快完成，再配合捷運聯合開發案，提供商業、公共服務等功能。

運發局長侯尊堯說，台鋼雄鷹4月5日有比賽，澄清湖棒球場3月中下旬就會完工驗收，屆時會加開接駁車，中程目標是建造捷運黃線。澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫也在審核中，可望帶動周邊發展。議員邱俊憲指澄清湖棒球場有一軍職棒球隊進駐，對未來發展是一大契機，市府應把握時機塑造球場亮點，活化重生。

澄清湖 捷運 陳其邁

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