高市議會臨時會 2分鐘就散會

高雄市議會臨時會二、三讀會，前天舉辦委員會抽籤作業時藍綠意見相左，戰火延燒至昨天，上午開議時，國民黨議員提出清點人數導致流會，從開會到散會僅2分鐘，下午依舊流會，國民黨團批議長康裕成忽視協商，康則指不依議事規則就違法、違規，市長陳其邁希望議會和諧進行，資深議員郭建盟則建議委員會重選，以利預算審議。

高市議會前天下午補辦委員會抽籤，藍綠為了要不要讓已當選立委的議員黃捷、李柏毅加入分發爭吵，國民黨團批議長康裕成一意孤行，強調必要時不排除有「適當作為」，結果昨早林義迪主張清點人數，開議2分鐘就流會，下午李亞築也提清點，流會收場。

國民黨議員白喬茵質疑，民進黨表面維護黃、李的議員職權，私下想以2個假議員湊人數，多搶幾席召集人或交換到熱門委員會。國民黨團總召黃香菽指，16日起數度向議長反映黃、李不宜加入委員會抽籤，未獲正視，「我們必須表達態度」。議長康裕成被批獨裁鴨霸也覺得冤，她說自己若不按議事規則就違法違規，哪有獨裁鴨霸？

議會昨起流會癱瘓，民進黨資深議員郭建盟發文緩頰，指黨團內部討論時，議長其實主張兩人不參與委員會分發，但純粹牽就部分議員早就規畫出國考察，來不及修正席次，才讓程序繼續走。國民黨藉清點反映不滿可以理解，但兩黨為此誤會讓議事停擺實因小失大，建請議長協調各黨團調整委員會席次，重選委員會，讓預算審議順利進行。