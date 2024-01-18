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屏縣里港鄉自來水普及率大躍進 安裝率從1%成長至34%

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
自來水用戶設備外線施工。圖／台水公司提供
自來水用戶設備外線施工。圖／台水公司提供

屏東縣里港鄉自來水普及率原僅有1.09%，幾乎全鄉無自來水，居民長期使用地下水，但因淺層地下水水質堪慮，與枯旱季自家水井抽不到水，經民眾踴躍提出申裝自來水需求，終於爭取到補助，已建置塔樓、大平、過江、玉田、永春及春林村等，自來水啟用約2900多戶，里港鄉普及率去年底達約34.17%。

水利處指出，屏北其他未裝設自來水地區，經濟部水利署核定「無自來水地區供水改善計畫第四期」113年度自來水延管工程案有，里港鄉塔樓村（二期）及潮厝村，鹽埔鄉鹽北村、鹽中村、鹽南村、新圍村及洛陽村，長治鄉復興村、崙上村（一期），內埔鄉東片村、豐田村（二期）、內埔村（一期）及東寧村（一期）等延管工程。

水利處表示，為提升自來水普及率，經地方說明會、協助開發水源、爭取延管工程及外線補助經費、縣府不收路修費等策進作為，自來水普及率顯著提升。從2015年起辦理自來水用戶外線補助計畫，近幾年經濟部水利署陸續核定2022年度1億9932萬4309元、2023年2億8250萬元，與今年2億元，均為全國之冠，也自籌超過2.5億元縣款支應，持續補助支持民眾接用自來水，保障用水安全。

鹽埔淨水場。圖／台水公司提供
鹽埔淨水場。圖／台水公司提供

地下水 水利署 屏東縣 水質

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