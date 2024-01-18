屏縣里港鄉自來水普及率大躍進 安裝率從1%成長至34%

屏東縣里港鄉自來水普及率原僅有1.09%，幾乎全鄉無自來水，居民長期使用地下水，但因淺層地下水水質堪慮，與枯旱季自家水井抽不到水，經民眾踴躍提出申裝自來水需求，終於爭取到補助，已建置塔樓、大平、過江、玉田、永春及春林村等，自來水啟用約2900多戶，里港鄉普及率去年底達約34.17%。

水利處指出，屏北其他未裝設自來水地區，經濟部水利署核定「無自來水地區供水改善計畫第四期」113年度自來水延管工程案有，里港鄉塔樓村（二期）及潮厝村，鹽埔鄉鹽北村、鹽中村、鹽南村、新圍村及洛陽村，長治鄉復興村、崙上村（一期），內埔鄉東片村、豐田村（二期）、內埔村（一期）及東寧村（一期）等延管工程。