西甲培訓教練群前進高雄 河堤國小學童開心踢足球

西甲足球學校推廣列車首站開進高雄市河堤國小，今天西甲培訓教練群帶領500多名學生體驗踢球樂趣；校方表示，剛考完期未考，學生盡情投入玩得非常開心。

河堤國小發布新聞稿表示，遠從西班牙來的足球總監拉蒙（Ramon）領軍西甲培訓教練群，讓500多名學生體驗踢足球樂趣，藉由專業水準足球訓練，提升推動足球運動風氣與競技實力，培養國內足球新秀。

學生今天跟著外籍教練踢足球，一開始先進行短暫體能訓練，包括前走與換位，從體能訓練到動作到位，過程中學生都相當投入。

河堤國小表示，西班牙與台灣相距1萬875公里，拉蒙領軍擁有西甲培訓資格的教練群來到河堤國小，帶領一至四年級、500名學生踢足球。

拉蒙告訴學童，每個球踢出去除了掌握基本功，重要的是要學會觀察，了解其他球員動態，不會被人出腳搶走球，這樣才能增加更多進門得分機會；他說，足球創造人與人之間強大連結，更重要的是有興趣踢球，喜歡足球運動。

河堤國小校長杜昌霖表示，足球運動全球球迷人數高達35億人，是全世界最受歡迎的球類運動，感謝西甲足球學校推廣列車，首站就開來河堤國小，在學生期末評量結束後，讓學生體驗足球學習。

河堤國小足球運動社團已有4年歷史，西甲足球學校是有別於體育班教學模式的「足球社團」，今天的體驗活動，讓學生認識到「西甲」外國足球體系，也開闊學生眼界與國際接軌。

總教練翁偉賓表示，這次體驗活動，結合技術（TECHNICAL）、戰術（TACTICAL）、身體能力（PHYSICAL）及心理素質（PSYCHOLOGICAL）4大元素，教練群親自設計各站的關卡與遊戲，讓參與體驗的小朋友提升自信心、主動性與勇於突破自我。

河堤國小足球隊長林聖瀚說，自己曾經參加過西甲足球學校的訓練，與平常在學校訓練不一樣，覺得踢球時除了球技要精進外，心理素質提升很重要，尤其比賽時球隊落後的情況，更需要冷靜，才有機會反敗為勝。

河堤國小家長會長林珊如表示，非常鼓勵學生多運動，家長會資助學校各項體育活動，也感謝長期投入基層足球推展的柏文健康事業公司（健身工廠），辦理台灣西甲足球學校。