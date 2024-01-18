快訊

市場「活跳跳」最新鮮？破解吃蝦買蝦常見迷思，觀察3件事挑到新鮮蝦子

華航素食餐苦主空服員發聲：挑戰「飢餓30」結果令人心寒

三星Galaxy S24系列價格曝光！1圖看漲幅 這型號竟便宜1千元

高雄開箱龍年春聯斗方 開運小紅包20日三鳳中街首發

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左起至右）、設計師林士揚與書法家郭芳忠，說明春節小物的設計理念。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（左起至右）、設計師林士揚與書法家郭芳忠，說明春節小物的設計理念。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天與觀光大使「高雄熊」向市民拜賀早年，並曝光甲辰年龍年限定高雄版新春小物，開箱《騰龍獻瑞》春聯、《興隆平安》斗方春聯及開運小紅包、《高雄龍好》賀卡等。開運小紅包將於1月20日於三鳳中街首發，接著會配合高雄過好年商圈活動陸續發放。

陳其邁表示，市府邀請書法名家郭芳忠教授，為龍年春聯揮毫題字，以傳統書法筆鋒，揮灑出筆勢蒼勁渾厚、生氣勃勃的《騰龍獻瑞》行書四字，結合Q版的龍型圖樣，賦予新意、激發出不同想像，希望帶給市民朋友滿滿喜氣與福氣，祝福大家平平安安、各行各業生意興隆。

郭芳忠說，龍是傳統文化中的重點，在生活中根深蒂固，這次有行草書寫下「騰龍獻瑞」，是活潑、動態的，也希望市府來年能騰龍獻瑞，對國家民主、社會民生都有很大幫助。行書書寫，取其行雲流水的動態美，溫和活潑、不激不厲。教授林宏澤也是春聯設計師，Q版圖像以陳其邁與吉祥物高雄熊一同舞龍，代表用輕鬆、愉快的心情迎接新的一年。

龍年小紅包與斗方春聯由設計師陳子郁繪製，陳子郁多次為公部門操刀視覺設計，擅長手繪風格獲得好評。今年紅包外型圓滿、色調繽紛搶眼，以手繪風格製作、畫工細緻精巧，折疊與展開的設計與刀工，不僅可以立起來擺設，含有「龍圖大展」的寓意。

設計師林士揚設計的賀卡，為搭配吉祥物高雄熊，以台語諧音「都好」為發想，龍拿著祝賀的龍珠，表達高雄市「龍賀、雄賀」之意。年輕外型的龍，也象徵年輕與活力的城市形象。

高雄市政府表示，《興隆平安》紅包於1月20日三鳳中街首度發放；春聯自1月24日起於四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版斗方春聯放置於觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、觀音山旅遊服務諮詢站、壽山動物園、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園等提供自由索取，索完為止。

高師大團隊參加高雄新春小物發表。記者徐如宜／攝影
高師大團隊參加高雄新春小物發表。記者徐如宜／攝影
書法家郭芳忠揮灑出筆勢蒼勁渾厚、生氣勃勃的《騰龍獻瑞》行書四字。記者徐如宜／攝影
書法家郭芳忠揮灑出筆勢蒼勁渾厚、生氣勃勃的《騰龍獻瑞》行書四字。記者徐如宜／攝影
高雄龍年新春小物。記者徐如宜／攝影
高雄龍年新春小物。記者徐如宜／攝影
高雄市陳其邁與吉祥物高雄熊，向市民拜年。記者徐如宜／攝影
高雄市陳其邁與吉祥物高雄熊，向市民拜年。記者徐如宜／攝影
高雄市府搶先曝光甲辰年龍年限定高雄版新春小物。記者徐如宜／攝影
高雄市府搶先曝光甲辰年龍年限定高雄版新春小物。記者徐如宜／攝影
高雄市府搶先曝光甲辰年龍年限定高雄版新春小物。記者徐如宜／攝影
高雄市府搶先曝光甲辰年龍年限定高雄版新春小物。記者徐如宜／攝影

設計師 春聯 紅包

延伸閱讀

影／賴清德退出新潮流 親英系陳其邁：我是支持的

高市議會委員會抽籤藍爆怒 陳其邁：議事運作尊重議會

中職／雄鷹成軍陳其邁喊圓夢 蔡其昌妙語變謝票行程

黃捷加入湧言會 陳其邁：一定成為改革重要力量

相關新聞

高議會委員會抽籤 藍集體退席

高雄市議昨午進行委員會抽籤，由於議員黃捷及李柏毅當選立委，2月1日將去職，國民黨議會黨團主張，黃、李兩人無法履行職務，應...

高雄開箱龍年春聯斗方 開運小紅包20日三鳳中街首發

高雄市長陳其邁今天與觀光大使「高雄熊」向市民拜賀早年，並曝光甲辰年龍年限定高雄版新春小物，開箱《騰龍獻瑞》春聯、《興隆平...

高雄市議會臨時會今早再爆流會！從開會到散會不到2分鐘

高雄市議會今早進行臨時會二、三讀會，議員至上午10點54分才過半數門檻33人，議長康裕成剛敲槌宣布開會，國民黨議員林義迪...

2024歐風彩稻來襲 泰迪熊屏東走春大驚奇 

2024年熱帶農業博覽會今年將於2月3日至3月3日登場，為期一個月，將以萌翻大人小孩的「精典泰迪熊」為主題，攜手農業部農...

高市議會委員會抽籤藍爆怒 陳其邁：議事運作尊重議會

高雄市議會昨進行委員會抽籤，藍營主張延至2月1日再抽籤分派，民進黨團認為應依程序進行，外界質疑綠營是在護航已當選立委的黃...

2024高雄鍋燒麵大賞網路票選開跑 逾百家報名參賽爭香

繼牛肉麵、鹹酥雞大賽後，高雄市今年將首辦「鍋燒麵大賞」，目前已有百家鍋燒麵店家報名，高雄市觀光局1月19日起至31日止將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。