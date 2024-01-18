高雄開箱龍年春聯斗方 開運小紅包20日三鳳中街首發

高雄市長陳其邁今天與觀光大使「高雄熊」向市民拜賀早年，並曝光甲辰年龍年限定高雄版新春小物，開箱《騰龍獻瑞》春聯、《興隆平安》斗方春聯及開運小紅包、《高雄龍好》賀卡等。開運小紅包將於1月20日於三鳳中街首發，接著會配合高雄過好年商圈活動陸續發放。

陳其邁表示，市府邀請書法名家郭芳忠教授，為龍年春聯揮毫題字，以傳統書法筆鋒，揮灑出筆勢蒼勁渾厚、生氣勃勃的《騰龍獻瑞》行書四字，結合Q版的龍型圖樣，賦予新意、激發出不同想像，希望帶給市民朋友滿滿喜氣與福氣，祝福大家平平安安、各行各業生意興隆。

郭芳忠說，龍是傳統文化中的重點，在生活中根深蒂固，這次有行草書寫下「騰龍獻瑞」，是活潑、動態的，也希望市府來年能騰龍獻瑞，對國家民主、社會民生都有很大幫助。行書書寫，取其行雲流水的動態美，溫和活潑、不激不厲。教授林宏澤也是春聯設計師，Q版圖像以陳其邁與吉祥物高雄熊一同舞龍，代表用輕鬆、愉快的心情迎接新的一年。

龍年小紅包與斗方春聯由設計師陳子郁繪製，陳子郁多次為公部門操刀視覺設計，擅長手繪風格獲得好評。今年紅包外型圓滿、色調繽紛搶眼，以手繪風格製作、畫工細緻精巧，折疊與展開的設計與刀工，不僅可以立起來擺設，含有「龍圖大展」的寓意。

設計師林士揚設計的賀卡，為搭配吉祥物高雄熊，以台語諧音「都好」為發想，龍拿著祝賀的龍珠，表達高雄市「龍賀、雄賀」之意。年輕外型的龍，也象徵年輕與活力的城市形象。