快訊

懶人包／三星Galaxy S24發表會秀超強AI功能7亮點！也有鈦金屬、規格顏色一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高議會委員會抽籤 藍集體退席

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高市議會昨天下午進行委員會抽籤作業，國民黨集體退席抗議，首寫紀錄。記者王昭月／攝影
高市議會昨天下午進行委員會抽籤作業，國民黨集體退席抗議，首寫紀錄。記者王昭月／攝影

高雄市議昨午進行委員會抽籤，由於議員黃捷及李柏毅當選立委，2月1日將去職，國民黨議會黨團主張，黃、李兩人無法履行職務，應延至2月1日再抽籤分派，民進黨則認為依程序進行，藍綠拉高分貝對嗆，最後藍營議員全數退席抗議，寫下高市議會史首次集體拒抽選委員會紀錄。

藍議員退席後，議長康裕成裁示繼續抽籤，完成8個委員會配置；康裕成表示，成立各委員會除攸關議員職權，更涉及市民權益，議員不能放棄自身職權，「依規定該怎麼辦就怎麼辦」。

高雄市議會現有8個委員會，每年底決定隔年會期各委員會成員，去年大會最後一天流會，委員會成員未產出，改昨天進行，但藍營總召黃香菽主張延至2月再抽籤，以免兩人占缺無法執行職權，影響議會運作。

議會祕書長黃錦平說明，黃、李當選立委未辭職前仍是現任議員，參與委員會抽籤無疑義；綠議員鄭孟洳也主張議程不宜再變；藍議員宋立彬說，新委員會4月才運作，建議2月後再抽，此時綠總召江瑞鴻突喊「抽一抽就好，不要再拖時間」，引爆藍綠議員現場開嗆。

藍營黨團不滿、全數棄投退場，康裕成裁示續抽、完成委員會配置，但稍後臨時會，藍再提清點人數，以示抗議，流會收場。

無黨聯盟和國民黨團事後發布聲明，強調建議委員會延選或調整人數再改選，合情合理，但議長讓議員發表意見，到第3人後制止發言，這次臨時會，黨團必要時將有適時抗議作為；民進黨團則強調，相關程序都符合議事法規。

議員 康裕成 國民黨

延伸閱讀

高市議會首度出現集體拒抽委員會 國民黨沈痛聲明

高市議會委員會抽籤 藍綠陣營為黃捷、李柏毅開嗆

高市運發局官員遲到、搞不清楚業務內容 預算遭議員擱置

高市議會民進黨團少2議員 康裕成：不影響運作

相關新聞

高議會委員會抽籤 藍集體退席

高雄市議昨午進行委員會抽籤，由於議員黃捷及李柏毅當選立委，2月1日將去職，國民黨議會黨團主張，黃、李兩人無法履行職務，應...

防疫！小三通發快篩 金門取用者不多

中國大陸近期呼吸道疾病升溫，疾管署昨起在金門小三通水頭碼頭免費提供新冠快篩試劑供入境旅客領取，取用的人不多，有人說「家裡...

高雄無預警停電多 台電：5年改善

高雄近年多次無預警停電引發民怨，台電總經理王耀庭昨表示，去年至2027年展開5年配電強韌計畫，針對高雄地區投入30億元，...

幼教師變身 勇闖台電技能賽

台灣電力公司昨天在大寮區台電高雄訓練中心舉辦56屆技能競賽，1280名參賽者，人數創10年新高。其中台東區處陳相吟過去曾...

文化成年禮金 高屏東加碼優惠

文化部成年禮金本月20日起擴大年齡16至22歲發放，為鼓勵青年探索多元藝文，高雄市府所屬場館及自行策畫27檔展演，可享青...

高雄楠梓、小港約38萬戶 29日起停水29小時

因台電上寮復興線停電作業，自29日上午9時至30日下午2時，共停水29小時，影響區域包括橋頭、梓官、楠梓、仁武、小港等1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。