高議會委員會抽籤 藍集體退席

高雄市議昨午進行委員會抽籤，由於議員黃捷及李柏毅當選立委，2月1日將去職，國民黨議會黨團主張，黃、李兩人無法履行職務，應延至2月1日再抽籤分派，民進黨則認為依程序進行，藍綠拉高分貝對嗆，最後藍營議員全數退席抗議，寫下高市議會史首次集體拒抽選委員會紀錄。

藍議員退席後，議長康裕成裁示繼續抽籤，完成8個委員會配置；康裕成表示，成立各委員會除攸關議員職權，更涉及市民權益，議員不能放棄自身職權，「依規定該怎麼辦就怎麼辦」。

高雄市議會現有8個委員會，每年底決定隔年會期各委員會成員，去年大會最後一天流會，委員會成員未產出，改昨天進行，但藍營總召黃香菽主張延至2月再抽籤，以免兩人占缺無法執行職權，影響議會運作。

議會祕書長黃錦平說明，黃、李當選立委未辭職前仍是現任議員，參與委員會抽籤無疑義；綠議員鄭孟洳也主張議程不宜再變；藍議員宋立彬說，新委員會4月才運作，建議2月後再抽，此時綠總召江瑞鴻突喊「抽一抽就好，不要再拖時間」，引爆藍綠議員現場開嗆。

藍營黨團不滿、全數棄投退場，康裕成裁示續抽、完成委員會配置，但稍後臨時會，藍再提清點人數，以示抗議，流會收場。

無黨聯盟和國民黨團事後發布聲明，強調建議委員會延選或調整人數再改選，合情合理，但議長讓議員發表意見，到第3人後制止發言，這次臨時會，黨團必要時將有適時抗議作為；民進黨團則強調，相關程序都符合議事法規。