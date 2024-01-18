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防疫！小三通發快篩 金門取用者不多

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
疾管署從昨起在金門小三通水頭碼頭免費提供快篩試劑供入境旅客，領取情況不踴躍。記者蔡家蓁／攝影
疾管署從昨起在金門小三通水頭碼頭免費提供快篩試劑供入境旅客，領取情況不踴躍。記者蔡家蓁／攝影

中國大陸近期呼吸道疾病升溫，疾管署昨起在金門小三通水頭碼頭免費提供新冠快篩試劑供入境旅客領取，取用的人不多，有人說「家裡還有一堆（快篩劑）」。金門縣衛生局表示，疾管署預計至少執行至2月底，再視疫情狀況決定是否延長。

昨一早小三通船班陸續進港，疾管署金門辦事處人員將免費快篩劑擺桌上供民眾領取，現場有張貼公告，卻未加強宣導，很多民眾不知道入境可免費領取快篩劑。據了解，金門目前備有50箱、共7800劑要發放給旅客。

旅客李小姐表示，觀察近期感冒掛病號民眾確實增多，最近出門會自主戴口罩，保護自己與家人。

金門縣衛生局長蔡建鑫表示，防治新冠肺炎最有效方法是按時接種疫苗，縣民不分年齡完成接種者，可獲500元禮券，持續透過合約院所發送，送完為止。

至於連江縣的小三通，目前未提供快篩劑供旅客自取，連江縣衛生局表示，連江縣小三通每天人流量不到百人，會再研議是否視疫情狀況提供快篩劑給旅客。

快篩試劑 衛生局 金門

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