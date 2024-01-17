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高雄楠梓、小港約38萬戶 29日起停水29小時

中央社／ 高雄17日電
台水。聯合新聞網資料照
台水。聯合新聞網資料照

因台電上寮復興線停電作業，自29日上午9時至30日下午2時，共停水29小時，影響區域包括橋頭、梓官、楠梓、仁武、小港等14區，將有38萬戶停水、3萬戶降壓，共41萬戶受影響。

台灣自來水公司第七區管理處發布新聞稿表示，配合台電上寮復興線停電作業，辦理「竹寮800mm旁通管連結工程停抽高屏溪∮3200mm原水管線」，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，請民眾提前儲水備用。

台水指出，此次工程停水影響區域有14個行政區，38萬戶停水、3萬戶降壓。全區停水包括橋頭、梓官、楠梓、大社、仁武、小港、旗津等。

部分停水區域包括燕巢區鳳雄、角宿；大樹區九曲；左營區：光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝。

鼓山區：雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生；大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮、上寮、山頂、中興、永芳、光武、江山、忠義、翁園、溪寮、義和、琉球。

鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。

前鎮區：振興、建隆、忠純、興邦、鎮中、前鎮、鎮榮、鎮昌、鎮海、平等、鎮陽、鎮東、明孝、草衙、明義、平昌、信德、興仁、興化、信義、明道、明禮、仁愛、德昌、明正、鎮北。

降壓區域則包括鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北；大寮區前庄、中庄。

另外，鳳山水庫供給工業區不受影響，包括臨海產業園區、林園產業園區、大發產業園區、和發產業園區（大發基地）。

停水 北門

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