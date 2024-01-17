高雄市屢發生「側溝吃人」事件 藍營女民代追出這原因

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聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員白喬茵指選區內常發生側溝吃人事件，質疑高市水利局沒有作為。記者王昭月／翻攝
高市議員白喬茵指選區內常發生側溝吃人事件，質疑高市水利局沒有作為。記者王昭月／翻攝

高雄市議會今天進行農林漁牧部門預算2、3讀，國民黨議員白喬茵爆料，去年她的選區發生不少「側溝吃人」事件，人走著走著掉到側溝就不見了，十分誇張離譜，水利局長蔡長展坦承，有些老舊側溝或下水道，因汙水長年腐蝕溝蓋，確實會發生事故，水利局會全面加強清查修護。

白喬茵今天針對水利公共建設設施費一筆900萬的道路側溝養護工程經費提出質疑，指去年選區發生不少與側溝有關事件，「有人在楠梓東林路上走著走著，就掉下去不見了，嚇死人了」！另九如路圓環也發生側溝鋼筋彈起來，把人家的車損壞的情形。究竟是側溝設計不良，材料不好，或是什麼狀況，以致頻頻發生這類傷人傷車事件？

水利局長蔡長展解釋，市區有很多側溝下水道已老舊，主要是早期汙水會腐蝕溝蓋及鋼筋所致，有些被重車壓到，就跨下去了！近年水利局已派人員進行相關清查、巡查，當然還有所不足，後續會加強清查

白喬茵暴氣地說，短短三個月發生這麼多側溝傷人事件，真的很誇張，很離譜。是否真的是單純老舊的原因？蔡長展回應，有些側溝歷時3、40年，早期的設計標準與材料跟現今不同，包括鋼筋沒放那麼多，混凝土的強度也弱，水利局會根據大數據及熱點，針對老舊側溝做處理。

白喬茵說，剛提楠梓東林路有人掉到側溝，其實不只一件，至少有兩人跌落，令人覺得水利局沒作為，蔡長展對此說，會加強區域人員通報資訊管控，若第一次發生，即緊急處理，此外也會就曾經發生的路段加強預防，並列管老舊側溝，且全部檢修溝蓋。

陳麗娜另表示，水利局施工場域不少，施工護欄布置大有問題，有的只在三角椎架桿子就算數，晚上也沒亮燈，前鎮區也發生有人掉落事件，由工程單位要賠償。施工現場常常沒有人防護，晚間也沒在一定的距離警示，令人感到驚險萬分，建議一抽查到，應予以重罰或警告，這種事一直發生，要等中央改善，緩不濟急，若不謹慎處理，國賠會賠不完。

水利局 白喬茵 國民黨 陳麗娜 排水溝

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