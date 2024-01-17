千坪北高雄長青中心確定不設置 議員怒轟老人福利失衡

高雄市左營曾子路與華夏路交會處，原先有千餘坪土地預定設置北高雄長青中心，但先前因頻頻流標，已淪為停車場，社會局回應考量大型場館營管費用過高，預算不堪負荷下已確定不設置，土地歸還經發局；議員認為北高雄老人福利設施明顯失衡，目前楠梓中油宿舍規畫作為長照園區，建議結合長青中心。

高雄市議會近日審查113年各單位總預算，其中社會局在長青綜合服務中心的福利服務中，113年總預算為3億2532萬；白喬茵指出，多數長青中心聚集在南高雄，北高雄人口急遽增加，老年人口年年攀升，卻沒有設置中大型長青中心，長者必須搭車至苓雅區的中心，導致降低長者走出家門意願，

白喬茵說，市長陳其邁11日才與中油簽署「中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區」合作備忘錄，將在楠梓的中油宿舍區設立日照中心，提升楠梓區長照服務量能，她建議在該中心內其中一層樓設立長青中心。社會局長謝琍琍表示，將會深入了解合作備忘錄內容，並與衛生局研議可能性。

謝琍琍表示，先前有規劃設立北高雄長青中心，但後來經估算，大型場館營管費用過高，預算不寬裕之下只能作罷，預定地歸還經發局，目前左營、楠梓區有富民長青中心、楠梓老人活動中心，規模、功能已不差；但白喬茵認為富民中心靠近三民區，對於阿蓮、橋頭、岡山等地的老人根本很難方便到達。

謝琍琍表示，目前規劃在北高雄各區的社區關懷協會與里民中心做中小型老人據點，並補充說明，當初計畫設置北高雄長青中心時，考量到長照法即將上路，長照制度對其應該會有因應措施，才決定不繼續規劃設置。

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