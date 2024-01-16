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金門7局處首長今布達交接 陳福海「逆增上緣」勉勵主管

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府新年度首波人事異動，原縣府兵役科長陳明伶（左一）從二級主管改調戶政事務所主任。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府新年度首波人事異動，原縣府兵役科長陳明伶（左一）從二級主管改調戶政事務所主任。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府新年度首波人事異動，7位新任主官(管)包括民政處長許慧婷、行政處長陳金增、車船處長李文堆、金門日報社長蔡湛成、大同之家主任許一傑、文化園區管理所長盧根陣及金沙鎮戶政事務所主任陳明伶，今日上午進行布達交接，縣長陳福海以「逆增上緣」勉勵，也期許公務員站在政府角色關心鄉親，該做什麼就很清楚。

這項交接布達典禮今天在縣府多媒體室舉行，包括各鄉鎮長與縣府各局室主官管都出席觀禮；此波人事幾乎都是老面孔，且以「二度回鍋」者居多，當中新任民政處長許慧婷與行政處長陳金增兩人互換位子；李文堆與許一傑兩人原都是副處長，從一級副主管降調為二級主管。

陳福海致詞表示，他上任縣長已388天，從當選那一天起，就是責任與承擔的開始。他回想，8年前初任縣長，當時早出晚歸、一天當2天用，雖然後來連任失利，但他覺得這反而是老天爺給他一個彌補家人的機會，讓他有時間能夠陪伴自己的母親和家人，這是他人生最珍貴的日子，他也在這段時間沉澱心思、更加反省自己不足之處，如今老天爺再次給予機會，讓他再一次當縣長，這次回任縣長，他省思相當多，也坦言，這次回任縣長是要來「寫歷史」。

陳福海說，自己26歲從政，心中掛念的是如何幫金門建構更好的未來，他引用經書「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，今對佛前求懺悔」，他天天看自己有哪些不足的，或者對於同仁是否言詞太過嚴厲，面對議員的監督，他轉念當成是一個「逆增上緣」的機會，正因如此，他天天在思考金門的未來，要把自己的每一天奉獻給這個島嶼。

陳福海提到，總統立委大選結束，選民做了決定，接下來金門深具挑戰，他希望金門的政治人物，應該少一點私心，少一點在政黨之間的選擇，多一點「金門優先」。陳福海也勉勵公教人員要站在政府的角色去關心鄉親，該做什麼，就很清楚。任何一個職位都是一種歷練，同時也創造自己的價值。

陳福海強調，自己願意面對和承擔此時此刻的大環境，金門和中央、對岸，有太多要努力的目標，縣府團隊都是一家人，未來要仰賴各位主管，創造這個世代，下個世代美好的未來。

金門縣政府新年度首波人事異動，金門日報社原任社長陳榮昌(左一)在縣長陳福海(右二)與主計處長王崑龍(左二)監交下，將印信交接予新任社長蔡湛成(右一)。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府新年度首波人事異動，金門日報社原任社長陳榮昌(左一)在縣長陳福海(右二)與主計處長王崑龍(左二)監交下，將印信交接予新任社長蔡湛成(右一)。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府新年度首波人事異動，7位新任主官(管)完成交接後與縣長陳福海（左五）合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府新年度首波人事異動，7位新任主官(管)完成交接後與縣長陳福海（左五）合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在致詞時表示，他上任縣長已388天，從當選那一天起，就是責任與承擔的開始。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在致詞時表示，他上任縣長已388天，從當選那一天起，就是責任與承擔的開始。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳福海 主管

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