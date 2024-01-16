選舉結束別再對立緊張 屏東2扶輪社發起淨灘也淨人心

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

激情的大選落幕了，幾家歡樂幾家愁，選舉期間各政黨激戰引發的對立情緒和紛擾仍餘波盪漾，屏東菁英扶輪社和屏東中正社選後在東港大鵬灣發起淨灘活動，藉由「守護美麗土地、愛地球」的環境永續理念和實際環保行動，喚起大眾關注環保議題，也療癒選舉期間因政治理念尖銳對立造成的緊張人際關係。

「『愛地球』是人類共同的理念！」屏東鳳凰扶輪社長李孟燕說，選後邀中正社和大鵬灣當地社區居民辦淨灘活動，並邀屏東家扶的孩童參與，他們化身為小小環保戰士與社友並肩作戰，大家展現滿滿的環保熱情，現場區分可回收物品和一般垃圾，以環保方式分類處理，回收120公斤垃圾，拋開選舉期間政治理念不同引發的對立，用關懷環境行動，喚起大眾關注普世價值的環保理念。

扶輪社是由地方各行各業各一人組成，定期開會或舉辦社區關懷行動；吳姓扶輪社友說，每個社友背景不同，各有自己堅持的政治理念和矚意候選人，每到大選年，聚會時私下難免會聊到到現在的政治情勢，社友之間有時會因政治理念不同出現對立，雖不至於反目，但氣氛很怪；這次淨灘，大家彎腰撿垃圾、話家常，拋開選舉話題，又是志同道合一家人的感覺。

屏東菁英扶輪社長潘美君說，淨灘活動看到社友的熱情參與，也感受不同扶輪社的團結協作；扶輪是由寬容，親善與服務精神中誕生，社友要學習並實踐應用於日常生活，其中寬容最重要，人際關係中若沒有寬容心，無法容納別人，看什麼人都不順眼，對什麼人都不滿，友誼無從產生，更談不上享受友誼，心胸狹窄，只顧自己，不關心別人，就不會有服務的理念。