【即時短評】盧秀燕果斷宣布兩副市長人選 攸關未來兩大關卡

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統與立委大選後，台中市長盧秀燕隨即公布副市長人選及調整小內閣。據了解，因政壇傳出建議蔡壁如出任副市長聲音，議論紛紛，盧秀燕快刀斬亂麻，提早宣布人事布局，也告訴各界，選舉已結束，馬上回歸拚市政。

政壇共推盧秀燕是藍營新共主，但未來面臨兩個關卡，一是兩年後2026九合一的台中市長選舉，必須順利交棒；且市府團隊必須維持施政高滿意度。

選舉結束，盧秀燕馬上回歸市政，今天傍晚公布副市長、副秘書長等小內閣的人事布局，攸關台中未來整體發展。

台中藍白合示範區策略奏效，蔡壁如對戰民進黨立法院副院長蔡其昌，雖吞下敗仗，卻是雖敗猶榮。剛結束大選，就傳出蔡壁如可能會當副市長，盧秀燕立即公布多時的副手團隊，目的是終止流言，以免影響她和蔡壁如的關係，可見盧秀燕果斷的個性。

盧秀燕重視文官，賴淑惠是基層公務員出身，歷任勞工局長、人事處長，退休後由盧秀燕延攬為市政府副秘書長，等於是市府「大總管」，獲得盧秀燕信任。現在升任副市長，代表優秀的公務人員，盧秀燕都看得見。

另盧秀燕重視年輕人，鄭照新現年42歲，曾任高雄市政府新聞局長、台中市政府新聞局長，擅長市政行銷、人緣好且掌握議題能力強，是台中政府升格後、也是本屆六都中最年輕的副市長。服飾長。

盧秀燕重視女力，盧市府積極提升女性政務官比例。這次名單中，賴淑惠、新聞局局長欒治誼、接任勞工局長的林淑媛皆是女性，盧市府女性官員比率再增加。