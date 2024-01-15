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遊客六龜老街內急找不到公廁 區長陳昱如無奈曝真相
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高雄六龜是南部重要的觀光勝地，不僅有溫泉，還盛產蓮霧、芒果等農產品，近日梅花進入開花期，假日吸引不少遊客前往。但有遊客抱怨，在六龜老街找不到公廁，希望區公所在發展觀光之餘，也要注意基礎衛生問題。六龜區長陳昱如表示，舊公廁隨著舊區公所拆掉重建，將繼續努力設法解決。
高雄六龜地區正值梅花花期，冬季泡湯熱潮，當地還有不少藝文活動，假日吸引不少遊客前往。但有民眾在臉書抱怨當地公廁數量相當少，尤其六龜老街找不到廁所，公共設施的公廁遇到休館也不得其門而入，還得走到農會旁的公廁，但清潔度不佳。民眾認為發展地方觀光，基礎衛生問題相當重要，希望區公所能重視。
記者實地走訪發現，老街的確只剩下池田屋內的廁所，但僅在開放時間內供遊客使用，其餘時間遊客只能到農會1樓的公廁，但指示不清，空間狹小，又有異味。六龜區公所區長陳昱如表示，六龜老街附近的公廁原設置在區公所舊建物內，因舊公所去年10月底動工拆除，改建新大樓，將設置完善的公廁設施，在新建物完成之前，造成遊客不便請多多見諒。
池田屋為高雄客運所有，目前無償提供六龜區公所維管使用，因維管需要，池田屋廁所配合場館開展時間開放使用。六龜區公所表示，近年積極解決公廁設施不足的問題，但公廁被認為嫌惡設施，設置屢遇困難，會努力設法解決。
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