高雄車站新舊站長交接 上官慧珠創台鐵多個紀錄

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台鐵公司今天舉辦高雄站長交接儀式，卸任站長上官慧珠服務台鐵40年屆齡退休，她創下台鐵不少紀錄，不僅是台鐵首名女性站長，也是首任新左營車站站長，更是全台僅4個特等站首名女站長。

交接儀式上，新站長黃登瑞從上官慧珠手中接過車站印信，上官慧珠也正式退休告別台鐵。致詞時她笑說，這40年來只有一次有回家過年，但覺得在家好無聊，也非常感謝家人一直以來的包容與體諒。

上官慧珠在1984年以榜首之姿通過鐵路特考員級運輸營業科，上官慧珠表示，自己四進四出高雄站功成圓滿，38年前她考進台鐵時，從舊高雄車站（帝冠車站）售票員做起，後續經由考試、升遷至列車長，再到新左營站、台南站當站長。

上官慧珠的台鐵生涯中，在新左營車站見證三鐵發展，更在高雄車站經歷高雄車站從帝冠式車站、臨時站再到現今的地下化永久站的過程，她的台鐵職涯就像台灣運輸業縮影。

上官慧珠是高雄車站任期第二長的站長、也是台鐵公司化前，台灣鐵路局高雄站最後一任站長，更是公司化後首名高雄站長。

上官慧珠在台鐵也創下不少第一，包括將100多名員工從高雄臨時站搬到永久站，更發揮細膩心思，結合台鐵與高雄在地特色，包括壽山、85大樓、海洋文化等，規畫頗具特色的「高雄站文物室」、候車室親子閱讀空間列車和嬰幼兒遊戲區。