高雄九如橋原引道及高架段拆除 恢復愛河兩側通行

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高雄鐵路地下化後，許多陸橋陸續拆除，恢復成平面道路，最後一座九如橋去年底開拆，市府工務局表示，九如橋原引道及高架道路段已於日前拆除，恢復愛河兩側九如三路及九如四路通行。

高雄九如橋去年11月26日拆除，並於去年12月4日先行開放河西一路及同盟三路等南北向道路通行，同年12月9日再開放南北向翠華路通行。今年1月12日將原引道及高架道路段拆除完成，恢復愛河兩側九如三路及九如四路通行。

高雄市副市長林欽榮今天前往視察九如橋平面道路通車情形，除慰勞施工團隊及了解施工進度情形外，也指示施工期間務必做好交維設施並注意工安。

高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，隨著鐵路地下化、綠園道完工使用後，沿線立體橋梁設施逐步拆除，建設以人為本的友善通行環境，讓綠園道成為市民休憩娛樂的日常場域，九如橋改建是塑造城市綠廊道的最後一塊拼圖。

新工處表示，九如橋拆除過程落實「淨零碳排」，拆除後的土石方做為再生資材重新利用，減少工程碳排量。後續跨愛河段配合搭設構台，拆除河中構造物，須至今年3月20日全數拆除完成。提醒民眾施工期間配合指示標誌通行。