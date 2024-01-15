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想離黃色小鴨更近！愛河創意造筏大賽瘋報名 比創意速度

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市運發局舉辦創意環保自力造筏競賽，鼓勵大學、國高中生用最創意的方式自製船筏。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局舉辦創意環保自力造筏競賽，鼓勵大學、國高中生用最創意的方式自製船筏。記者徐如宜／攝影

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高雄市燈會期間迎來黃色小鴨，高雄市運發局為了讓民眾從不同角度、更近距離觀看黃色小鴨，1月27日至2月25日在愛河灣水樂園碼頭舉辦SUP、獨木舟體驗，2月18日則推出「創意環保自力造筏」競賽，祭出1萬元參賽獎勵金，鼓勵大學、國高中生用最創意的方式自製船筏，報名至1月26日截止。

運發局長侯尊堯表示，活動分為「諾亞方舟組」及「馳風競艇組」，免報名費，限額50隊，船筏布置主題為「黃色、鴨子」，採2至6人團隊進行創意造筏。「諾亞方舟組」由市府提供1萬元參賽補助金，團隊可自行選擇環保材料發揮創意自力造筏，將以創意造型、速度及環保永續三面項評分。

「馳風競艇組」由大會於2月15日至16日提供造筏材料，無參賽補助金，以Email通知在指定地點進行加工，將以速度來評分。兩組成果發表皆為60公尺海上划行計時賽，每梯次3隊競速，每評分項分別取前3名及優選3名，第1名最高獎金1萬元。

侯尊堯表示，創意環保自力造筏的發想來自於帶給歡樂、溫暖的黃色小鴨，有別於專業的SUP、獨木舟、帆船等專業的運動浮具，自力造筏鼓勵大學生、國高中生發揮創意，利用身邊可得的漂浮廢棄物，例如一次性的寶特瓶、包裹的充氣包材或保麗龍等進行2次利用，並搭配黃色小鴨主題，體驗自己動手造筏樂趣。

運發局今天也請到教官及專業講師，傳授設計、縛繩等技巧。如果想體驗自己造筏樂趣，卻又不知道如何下手者，可參加馳風競艇組，運發局將提供現成浮桶、竹子、棉繩供民眾體驗，並於1月20日在鳳山婦幼館開設課程，邀請專業講師到場教授船筏設計與實作課程，有興趣民眾可至運動發展局或臉書下載競賽規程https://reurl.cc/096Q49了解詳細內容。

燈會期間，運發局在愛河灣水樂園碼頭上午8時至下午5時提供SUP、獨木舟下水體驗，每日8梯次，每梯次50分鐘，限額30人。除了近距離觀看小鴨，體驗完後可以獲得黃色小鴨帽一頂及運動中心體驗券。

高雄運發局長侯尊堯表示，活動分為諾亞方舟組及馳風競艇組，免報名費，限額50隊，船筏布置主題為黃色、鴨子。記者徐如宜／攝影
高雄運發局長侯尊堯表示，活動分為諾亞方舟組及馳風競艇組，免報名費，限額50隊，船筏布置主題為黃色、鴨子。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局邀請教官及專業講師，傳授造筏設計、縛繩等技巧。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局邀請教官及專業講師，傳授造筏設計、縛繩等技巧。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局邀請教官及專業講師，傳授造筏設計、縛繩等技巧。記者徐如宜／攝影
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